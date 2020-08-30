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Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar'ın geleneksel buluşması

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar’ın Ayvalık’taki evine misafir oldu.

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ın Ayvalık'taki evine misafir oldu. Acun ile Avşar yeni dönem projelerini konuştu.


Ünlü televizyoncu Acun Ilıca, Dominik Cumhuriyeti'nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başladı. İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ziyaret eden Ilıcalı, Ayvalık Magazin'e konuştu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini belirterek, “Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel” dedi.


Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” diye konuştu.


Muhabirin, “Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı” sorusunu cevaplayan Ilıcalı, “Hayır buradan bir ev almadım” dedi. Hülya Avşar da “Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun” yanıtını verdi.


Ayvalık'taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanı sıra, Hülya Avşar'ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar da katıldı.

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