Adalarda dezenfekte işlemi tamamlandı

Marmara Belediyesi tarafından, Marmara adası ile bağlı tüm adalarda ve kırsal mahallelerde Korona virüse önlem olarak dezenfekte çalışmaları aksatılmadan devam ediyor. Adalarda “Panik yok, önlem var” sloganıyla korona virüse karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor.

Marmara Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekipleri, dezenfekte çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşları, camiler, parklar, caddeler, bekleme salonları, minibüsler, gemiler, umumi tuvaletler, ambulanslar, 112 acil istasyonlarında gerçekleştirdi.