İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalarda gün batımı büyülüyor

Başta temiz deniz suyu ve kumsalı olmak üzere tatilcilerin gözdesi Avşa adasında gün batımı tatilcileri farklı bir güzellik yaşatıyor.


Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen feribot ve gemilerle Marmara adası, Avşa ve Paşalimanına gelen tatilciler apart şeklindeki pansiyonlarda konaklıyorlar. Yatak fiyatlarının 50 TL olduğu adada tatilciler gün boyu denizde ve kumsalda zamanlarını geçirirken, akşam da sahildeki kafeterya ve çay bahçelerinden gün batımının doyumsuz güzelliğini yaşıyor. Jandarma ekipleri de KOVİD-19'a karşı anonslarla tatilcileri maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. 24 saat boyunca iskele önünde konuşlanan ekipler, maskesiz vatandaşları ve düzgün şekilde takmayanları uyarırlarken, sosyal mesafe konusunda da işyerlerini sürekli kontrol ediyorlar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.