İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Adalarda mahsur kalan mülteciler kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki adada mahsur kalan 65 mülteci kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki adada mahsur kalan 65 mülteci kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Pınar Adası üzerinde karadan ulaşım olmayan bir mevkiide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı istihbaratı alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu 36 düzensiz göçmeni kurtardı. İkinci olayda ise Güneş Adası üzerinde bir grup mültecinin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunulduğu öğrenildi. Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik arama kurtarma timi tarafından 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.