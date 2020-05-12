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Adalarda sokak hayvanları besleniyor

Balıkesir’in Marmara ilçesinde ve kırsal mahallelerde, korona virüs tedbirleri nedeniyle aralıklarla uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanları belediye ekiplerince besleniyor.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde ve kırsal mahallelerde, korona virüs tedbirleri nedeniyle aralıklarla uygulanan sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanları belediye ekiplerince besleniyor.


Marmara İlçesi ve bağlı kırsal mahallelerde, sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması ve lokanta ile restoranların kapalı olması sebebiyle yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için hem barınma hem de mama desteği belediye desteğiyle sağlanıyor. Sokak hayvanlarının beslenmelerine hayvan severlerinde destek verdiğini söyleyen Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Marmara Belediyesi personeline teşekkür etti.

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