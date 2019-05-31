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Aday çıkmadı kongre iptal edildi

Balıkesirspor Baltok’ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı.

Balıkesirspor Baltok'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Kulübün hazirun listesinde yer alan 29 kişinin yer aldığı kongre çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019 tarihine ertelendi.


Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Rafet Çetinel'in kongre öncesi çekilmesinin ardından kongreye aday çıkmadı ve kongre ertelendi. 7 Haziran saat 16:00'da gerçekleştirilecek olan kongrede ise çoğunluk aranmayacak.

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