Aday çıkmadı kongre iptal edildi

Balıkesirspor Baltok'ta gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda çoğunluk sağlanamadı. Kulübün hazirun listesinde yer alan 29 kişinin yer aldığı kongre çoğunluk sağlanamadığı için 7 Haziran 2019 tarihine ertelendi.

Geçtiğimiz günlerde başkan adaylığını açıklayan Rafet Çetinel'in kongre öncesi çekilmesinin ardından kongreye aday çıkmadı ve kongre ertelendi. 7 Haziran saat 16:00'da gerçekleştirilecek olan kongrede ise çoğunluk aranmayacak.