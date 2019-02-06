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Adliyedeki zehirlenmede 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti.


Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın tüplerinden sızan gazdan dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırılanlardan 1 kişi hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. 54 kişinin hastanelere kaldırıldığı olayda, adliye binasında gaza maruz kalan kişilere yardım etmek isteyen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Savaş Fikret'in evli ve 5 yaşında bir erkek ve 10 yaşında bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

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