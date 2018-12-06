Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Karesispor coşkusu

Türkiye Basketbol Ligi'nin namağlup lideri Karesispor, basketbolu tüm şehre yaymak ve 7'den 70'e herkese basketbolu sevdirmek adına gerçekleştirdiği paneller kapsamında bu hafta Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde düzenlenen panelin konukları olan Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur ve oyuncular Carlos Medlock, Hazer Avcı ve Murat Can Esen, öğrencilerle keyifli bir panel gerçekleştirdi.

"Umarım Balıkesir'e güzel bir haftasonu yaşatacağız”

Karesispor Genel Menajeri Anıl Uyanık, “Sizlerle bu panelde bir araya gelmek bizim için büyük bir keyif ve onur. Burada biz bugün sizlere konuk oluyoruz, umarız Cumartesi günkü maçımızda da siz bize konuk olursunuz ve alacağımız galibiyetle sizlere güzel bir haftasonu yaşatıp bizde sizi en iyi şekilde ağırlarız” dedi.

"Baytimur öğrencileri maça davet etti"

Söz alarak öğrencilere hitap eden Karesispor Baş Antrenörü Gencer Baytimur, “Eğer izin verirseniz sizleri bu Cumartesi saat 16.00'da oynanacak Karesispor-Düzce Belediye maçına şahsım ve kulübüm adına davet etmek istiyorum” diyerek öğrencileri maça davet etti. Salondan büyük alkış alan bu davetin ardından sözlerine devam eden Baytimur, “İnşallah Cumartesi günü hepinizi salonda görmekten büyük mutluluk duyacağız” dedi.

Karşılıklı soru cevap bölümünün ardından panelin sonunda Karesispor, Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine panelin hatırası olarak arkasında Adnan Menderes Anadolu Lisesi yazılı 10 numaralı forma hediye etti. Program, çekilen toplu fotoğrafın ardından tüm öğrencilerin hep birlikte Karesispor'un bu sezon ki sloganı olan “Tüm Şehir Birlikte Karesi Süper Ligde” sözünü hep birlikte söylemesiyle birlikte sona erdi.