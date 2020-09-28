"Aeneas kültür rotası" onay bekliyor

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Konseyi'nin Kültür Rotaları Enstitüsü'nce dünya çapında 15 yeni kültür rotasından birisi olarak belirlenen Aeneas kültür rotası, Avrupa Konseyi EPA Genel Kurulu huzurunda projenin nihai sunumunu yapmaya davet edildi.

Edremit Belediyesi'nin Aeneas kültür rotası projesiyle ilgili Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Edremit Belediye Başkanlığı öncülüğünde uluslararası boyutta yürütülen proje, Edremit Belediyesi'nin Temmuz 2020 tarihinde Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü'ne yaptığı başvuru sonucunda resmi ön kabul aldı. Edremit Belediyesi, tescil sürecinde son aşama olan Lüksemburg'da düzenlenen 34 ülke temsilcisinden oluşan Avrupa Konseyi EPA Genel Kurulu huzurunda projenin nihaî sunumunu yapmaya davet edildi.

Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Türkiye'den başlayan ilk ve tek Avrupa Konseyi'nin tescilli kültür rotası olma yolunda bulunan projenin hem Türkiye, hem de Edremit için olağanüstü stratejik ve yerel kalkınma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Arslan, Edremit Belediyesi olarak şimdiye kadar verilen emeğin sonucunda uluslararası bir kültür rotası inşa etme konusunda girişimde bulunan ilk yerel yönetim olmaları sebebiyle istişare yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Arslan, “Şimdi bunun temelinde dediğimiz gibi arkeoloji var. Arkeoloji bakımından zengin bir bölge olduğumuzu bütün arkeologlarla araştırmalarımızda görüyoruz. Avrupa Konseyi'nin kültür rotaları var ve bunlarla ilgili bir masası var. Bu masa himayesinde bu rotaları tescil ediyorlar. Viking rotası var, Zeytin rotası var. Bu projenin en önemli yanı Edremit'te, özellikle Türkiye'den başlayacak, tescillendiği an ilk kültür rotası olması” dedi.