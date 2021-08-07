AFAD Balıkesir'de eğitim çalışmalarına devam ediyor

2021 Afet Eğitim Yılı etkinlikleri kapsamında, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışanlarına yönelik Afet Farkındalık Eğitimlerinin planlanması çalışmaları nedeniyle İl Müdürü Bayram Şahin ile birlikte Eğitim ve Müdahale Şube Müdürleri, OSB Müdürü Mesut Eray'ı makamında ziyaret ederek, OSB'de çalışan 15 bin kişiye verilecek olan eğitimlerin planlamaları yapıldı. OSB Müdürü Mesut Eray'la OSB çalışanlarına eğitim konusunda mutabakata vardılar. AFAD ekipleri AVM'de yaptıkları çalışmalar esnasında Savaştepe Belediye Başkanı Turhan Şimşek, AVM Genel Müdürü Murat Sönmez'e ve İl Müdürü Bayram Şahin'de eşlik ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.