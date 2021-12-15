AFAD eğitimleri Edremit'te başladı

Edremit'te, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ile çalışan personele, okul müdürlerine, mahalle muhtarlarına, azalara ve vatandaşlara yönelik olarak Afet Farkındalık, KBRN ve Temel Yangın Bilgisi eğitimleri, Şükrü Tunar Kültür Merkezinde, İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın açılış konuşmasını yaptığı programla başladı. AFAD Balıkesir tarafından Edremit'te verilecek eğitimler, beş ayrı salonda üç gün boyunca sürecek.