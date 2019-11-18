Afet durum değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Olası bir afet durumunda Balıkesir'in Edremit ilçesinin hazırlıklı olabilmesi için Afet Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdi.

Afet ve acil durum kültürünün yerleşmesi, olası bir afet anında kurumların afet planının hazır olabilmesi ve vatandaşların farkındalık düzeyinin arttırılması için Edremit Belediyesi, STK'lar ve akademisyenler bir araya gelerek "Afet Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güven, Fen İşleri Müdürü Abdullah Kesici, İşletme ve İştirakler Müdürü İlhan Yazar, Altınoluk Mahalle Sorumlusu Mustafa Özkan, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi akademisyenleri, TRAC ile AFAD Edremit Şube temsilcileri ve belediyede görevli ilgili personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda mevcut durum değerlendirmesi ve önümüzdeki günlerde yapılacak çalışma ve projeler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Edremit'te olası bir afet durumunda kurumların görevi yine kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması konusunda bilgiler verildi.

Toplantının ardından Başkan Yardımcısı Tümdeniz Çelebi " Yerel yönetimler olarak, STK ve akademisyenler ile işbirliği içerisinde olası bir afet durumuna karşı neler yapılması gerektiği ile ilgili afet planımızı hazır hale getirmemiz gerekiyor. Afet kaçınılmaz bir gerçek. Temennimiz hiçbir zaman böyle bir durum ile karşılaşmamamız. Ancak böyle bir durum ile karşılaşmamız durumunda önemli olan aldığımız tedbirlerle hazır olup, en az hasarla durumun üstesinden gelebilmemizdir." dedi.