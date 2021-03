Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtıldı

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın öncülüğünde düzenlenen 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım toplantısında projenin Türkiye'de bir ilk olduğu açıklandı.

Balıkesir'de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım toplantısı Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, milletvekilleri, belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan programda söz alan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, afetlere karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini ifade etti. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak: “Afetsiz bir hayat olmuyor ne yazık ki. Tabiatın ve yüce Allah'ın takdir ettiği gelişimler, oluşumlar bize düşen de tevekkülden önce tedbiri almak diye özetleyebiliriz. Afetsiz bir hayat olmaz. Balıkesir coğrafyasına deprem üzerinden baktığımızda geçmişimizde pek çok depremimiz var; buna sel, taşkın riskleri, heyelan, yangınlar olarak ekleyebiliriz. Geniş bir yelpazede insan hayatını tehlikeye sokabilecek şeylerle karşı karşıyayız. İşte 2021 yılı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Afet Eğitim Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte bu alanda faaliyet gösteren bütün STK'larını, meslek kuruluşlarını, yerel yönetimlerimizin her bir sektörünü bu işin içine çekip herkesin kafasında her türlü vatandaşın kafasında, herkesin aklında afet farkındalığı oluşturmaktır. Yarın deprem olursa ne yaparım konusunda her birimizin daha hazırlıklı olmasını temin etmektir. Gerçekten çalışmanın biz ilimiz genelinde iyi yürütülmesini, sağlıklı sonuçlar vermesini çok temenni ediyoruz. Çünkü ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ve ben ilk göreve geldiğimden bu yana ilgilendiğim hususların en başında geliyor. Çünkü her an yakalanabiliriz ve bunu hepimiz biliyoruz. Hiç boşa geçirecek bir dakikamız bile yok. Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere kurumlarımızın kapasitesini geliştirmeye çalışıyoruz. AFAD merkezli her türlü yasal gerekliliği kurumsal olarak yerine getiriyoruz. 10 yılda AFAD'ın oluşumuyla birlikte teknik kapasite çok yükseldi. Bizim herhangi bir noktamızda deprem olduğunda oraya hangi illerin hangi kapasiteyle gideceği hemen ilk dakikalarda belirleniyor ve afetin düzeyi belirlenip oraya sevkiyat yapılıyor. Kızılay'ın kapasitesi, AFAD'ın geldiği aşama, belediyelerimizin kapasitesi ve koordinasyon. Bize düşen görev buradaki koordinasyonu iyi sağlamak. Ama bunun da ötesinde bu yıla özel eğitimi sağlamak. Eğitim şart. Eğitim anlamında da bu yıl AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü olarak 3 kurumumuz yine Büyükşehir Belediyemizin, Üniversitemizin destekleriyle çok güzel bir eğitim planlaması yaptılar. Amaç burada bütün kamu personeline ulaşmak. Bunu da göstermelik olarak yapmayacağız. Gerçekten yapmış olmak için değil, her bir eğitime tabii tutulan vatandaşımızın kafasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla yapalım istiyoruz. Projenin sonuçlarını aşama aşama takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldığı 2021 Afet Eğitim Yılı Projesi tanıtım toplantısında yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuştu: “2020 yılını Bakanımız açıkladı. Ama 2021 yılı eğitim yılı dedi. Biz Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak afete karşı nasıl hazırlanıyoruz diye sorduğumuzda biz 2019 yılında İtfaiye Daire Başkanlığımızla bir araya geldik. Depremlere, sel baskınlarına karşı hazırlık yapalım dedik. Tabi yaşananlar da bizi gerçeklerden hiç uzak bırakmadı. Erdek'te sel baskını oldu, farklı yerlerde orman yangınları oldu. Depremle karşı karşıya kaldık. Yani olabilecek tüm olayları yaşadık. Yani eğitim şart. Afette nasıl davranacağımızı bilmek birçok canı kurtarmak demektir.”

Düzenlenen 2021 Afet Eğitim Yılı Porjesi tanıtım toplantısında projeler hakkında açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin bu projenin Türkiye'de ilk olduğunu açıkladı. Konuşmalarının devamında AFAD İl Müdürü Bayram Şahin: “Afet toplumun tamamını veya belli kesimlerini etkileyen, kayıplar doğuran, toplumun baş etme kapasitesinin olmadığı durumlardır. Afet bir olayın kendisi değil, doğduğu ve meydana getirdiği sonuçtur. Gece ile gündüzün bir olmadığı gibi afete karşı eğitim alan ve almayanların da bir olmayacağı aşikârdır. 2013 yılında başlayan Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında ilimizde Aralık 2020 yılı sonu itibariyle 87 bin 765 kişiye afet farkındalık eğitimi verilmiştir. 2021 yılı ise Afetlere Hazırlık Yolculuğu olarak belirlenmiş ve eğitim çalışmalarımız buna göre devam etmektedir. 2020 yılında ülkemizde meydana gelen afetlere bakıldığında 24 Ocak Elazığ depremi, 5 Şubat Van'daki çığ düşmesi ve 11 Mart'ta başlayan koronavirüs dönemi, 30 Ekim'deki İzmir Depremi sonrasında 5 konuya önem verilmiştir. Afet bilinci eğitimleri, il afet risk azaltma planları, ilçe afet yönetim merkezleri, Türkiye afet yönetim planları, toplanma alanları ve geçici barınma alanları olarak belirlenmiştir. 2021 yılına geldiğimizde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmiş, tüm illerde afet eğitim seferberliği başlatılmıştır. Hedef, Türkiye'de afet farkındalık eğitimleriyle 51 milyon vatandaşımıza ulaşmaktır. İlimizde ise yaşadığımız coğrafyada meydana gelen doğa olaylarının sebep olabileceği afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla sayın Valimiz Hasan Şıldak himayelerinde Balıkesir 2021 yılı Afet Eğitim Projesi, Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahiptir. Birçok kurum ile iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Bu projemiz tüm vatandaşlarımızı kapsamaktadır. Balıkesir AFAD İl Müdürlüğümüz olarak afet farkındalık eğitimlerinin yanında KBRN, şüpheli posta eğitimi, yangın, ilk yardım, muhtar ve aza eğitimleri, sivil savunma eğitimleri, acil yardım eğitimleri, arama kurtarma gönüllülük ve çadır kurma eğitimleri olarak bu başlıklar altında toplayabiliriz. Amacımız proje kapsamında paydaşlarımız ile birlikte afet farkındalık eğitimleriyle çok sayıda vatandaşımıza ulaşmaktır. Gönüllülük eğitimleri ve faaliyetleriyle ilimizde gönüllü sayısını artırmak, gönüllülerle ilgili çalışmalarımızda afet gönüllülerinin, sivil toplum kuruluşlarının katılımlarını sağlamaktır. Balıkesir Üniversitemiz tarafından eğitim komisyonu oluşturulmuş ve akademisyen hocalarımız ile AFAD personelimiz tarafından üniversitemizin bütün bölümlerindeki öğrencilerimize eğitim vermeye devam etmekteyiz. Büyükşehir Belediyemiz aracılığıyla eğitim tırımız oluşturulmuş, afiş ve reklamlarla paylaşılmaktadır” dedi.