Balıkesir İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ersin Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Ersin Yazıcı, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısını icra etmek üzere bir araya gelindiğini ve güncellenen planların değerlendirileceğini söyledi.

Afet müdahale planının büyük önem taşıdığını ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Özellikle depreme karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları değerlendirmek ve afetin diğer türlerine dönük olarak da alınması gereken tedbirler ile ilgili çalışmaları gözden geçireceğiz. Bilindiği üzere yurdumuzun büyük bir bölümü 1. Derece Deprem Bölgesinde, Balıkesir ilimizde depremde öncelikli yerler arasındadır. Bu toplantının amacı afetlere karşı hazırlıklı olabilme adına yapılmış olan çalışmaları gözden geçirmek, kurum ve kuruluşlara görevlerini hatırlatmak ve koordinasyonu sağlamaktır. Uygulama noktasında birliktelik sağlamak suretiyle bundan sonraki çalışmalarımızda daha sağlıklı bir şekilde yol alacağımıza inanıyorum" dedi.

Vali Yazıcı'nın konuşmasından sonra söz alan AFAD İl Müdürü Bayram Şahin, TAMP-Balıkesir Afet Müdahale Planlama süreci, plan içerikleri, hizmet gruplarının sorumlulukları, çözüm ortaklarının görevleri, Karar Destek Sistemi (AYDES), onay sonrasında yürütülecek işlemler ve yapılacak eğitim çalışmaları konusunda kurul üyelerini bilgilendiren bir sunum yaptı. Kurul üyelerinin görüş ve önerileri ardından afet müdahale planları son güncel halleriyle İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda onaylandı.

AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Kınay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Gürbüz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin ve ilgili kurum amirleri katıldı.