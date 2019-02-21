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Afganistan uyruklu 37 mülteci yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinden Yunanistan’a kaçmak isteyen 37 mülteci bota binmek üzereyken jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isteyen 37 mülteci bota binmek üzereyken jandarma tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Narlı Mahallesi Mıhlı çayı mevkiinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na göçmen kaçakçılığı yapılacağına dair istihbaratın alınması üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgede görevlendirilen devriyeler ve sivil unsurlar tarafından yapılan takip ve gözetleme faaliyeti esnasında, Mıhlı çayı mevkiinde, zeytinlik alanda saklanan O.A. isimli organizatör ile 7 erkek, 8 kadın ve 22 çocuk toplam 37 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı


Ayrıca yetişkin olan 15 mülteciye ayrı ayrı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet etmekten 3 bin 549'ar TL idari para cezası kesildi. Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlemlere başlandığı öğrenildi.

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