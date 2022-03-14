Ağaç budarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde çam ağacını budamak isterken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Kocadere Caddesinde evinin önünde bulunan çam ağacını budamak isteyen Saim Ünver, dalların elektrik hatlarına temas etmesiyle şebeke akımına kapıldı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Elektrik akımının kesilmesinin ardından Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı merdivenli araç ile ekipler ağaca çıktı. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Ünver'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ağaçtan indirilen Ünver'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.