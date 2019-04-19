Ağlayarak koştu, şampiyon oldu

Mersin'de yapılan özel sporcular Türkiye Şampiyonası'na Balıkesir'in Bandırma ilçesinden katılan ve ağlayarak koşmasıyla ünlenen Dilek Özyıldırım, Kaymakam Günhan Yazar'ı ziyaret etti.

Bandırma okul sporlarında ülke genelinde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Son olarak Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu öğrencisi Dilek Özyıldırım özel sporcuların yarışmalarında 100 Metrede Türkiye birincisi, 800 Metrede ise Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Mersin'de yapılan özel sporcular Türkiye şampiyonasına katılan Dilek Özyıldırım 100 metrede rahat bir şekilde şampiyonluğa ulaşırken, 800 metre yarışında saniye farkıyla ikinci oldu. Okul Müdürü Vedat Üçkan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü ve Beden eğitimi öğretmeni Kemal Taşkın şampiyon Dilek Özyıldırım ile beraber İlçe Kaymakamı Günhan Yazar'ı ziyaret ederek bilgi verdi. Ağlayarak koşmasıyla bilinen Dilek Özyıldırım'ı tebrik eden İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, seneye iki dalda da şampiyonluk beklediğini ifade etti. İlçe Kaymakamı Günhan YazarDilek Özyıldırım'ı altınla ödüllendirdi.