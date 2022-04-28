İhlas Haber Ajansı

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Agresif sürücülere ceza yağdı

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde agresif araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.

Balıkesir'de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları trafik denetimlerinde agresif araç kullanan sürücülere ceza yağdırdı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, il genelinde bulunan karayollarında yakın takip, drift, birbiri ardına şerit değiştirme, öndeki aracı hatalı sollama gibi agresif davranışlarda bulunan sürücülere yönelik olarak, "Agresif Sürücü Davranışlarının Denetimi” faaliyeti yaptılar. Jandarma Trafik Timlerinin yaptığı denetimler sonucunda bin 874 araç kontrol edilerek, 18 araç sürücüsüne 11 bin 634 TL idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

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