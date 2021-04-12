AK Gençler 'Can Dostları' unutmuyor

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan 'Can Dostlar Yaşasın' isimli sosyal sorumluluk projesi, başarıyla devam ettiriliyor.

Özellikle içinde bulunulan pandemi döneminde mama sıkıntısı yaşayan kedi ve köpekler, hayata geçirilen proje sayesinde gıdaya ulaşmakta zorlanmıyor.

İlçenin kritik noktalarında oluşturulan beslenme noktalarındaki mama kapları AK Parti Edremit Gençlik Kolları Yöneticileri tarafından periyodik olarak kontrol ediliyor. Gençler, kapların bakım onarım ve temizliklerini yaparken, mama takviyesi yaptıktan sonra, hayvan sever vatandaşları da proje ile ilgili bilgilendiriyor.

Projenin başarıyla devam ettirildiğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, “Can Dostlar Yaşasın' projemiz önem arz ediyor. Bu projemizin başlangıcından, bu güne kadar gelinen noktaya kadar gençlik kollarımızın katkıları çok büyüktür. Tüm AK Gençler, projemizi sahipleniyor ve beslenme noktalarını periyodik olarak kontrol ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.