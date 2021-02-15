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AK gençlerden sokak hayvanlarına mama

Soğuk hava ve kar yağışının bölgeyi etkisini altını almasıyla birlikte aç kalan sokak köpekleri için AK Parti Erdek İlçe Gençlik Kolları sahaya indi.


AK Parti Erdek İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Konçeli ve yönetim kurulu üyelerince, sokaklarda beslenme sorunu yaşayan can dostlarına mama dağıttı. Başkan Konçeli, “AK Gençlik olarak sokaklardaki evlerdeki en sadık dostlarımızın yanındaydık. Bölgemizdeki yoğun kar yağışından en çok etkilenen dostlarımıza ufakta olsa bir el uzatmak istedik. Bu projede emeği geçen ve çok değerli dava arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Elimizden geldiğince onları yalnız bırakmamaya özen göstereceğiz” dedi.

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