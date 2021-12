AK Gönüller sokak hayvanlarını unutmuyor

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Yönetimi, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını, Kazdağları'nda soğuk havada mücadele eden hayvanları besleyerek yaptı.

Geçtiğimiz yıl AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan 'Can Dostlar Yaşasın' isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, tonlarca kedi ve köpek maması tedarik edildi ve ilçenin bir çok noktasında can dostların temel ihtiyaçları sağlandı. Bölgede örnek teşkil eden proje hız kesmeden sokak hayvanları için sürdürülürken, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, soğuk kış günlerinde gıda bulmakta zorluk çeken Kazdağları'ndaki hayvanları unutmadı.

Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nı Kazdağları'nın Hanlar Mevkiinde gerçekleştiren İlçe Yönetiminin etkinliğine, AK Parti Edremit İlçe Kadın Kolları Yönetimi ve İlçe Gençlik Kolları Yönetimi de katıldı.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, sokak hayvanlarına özellikle çetin kış aylarında ve yaz sıcaklarında destek olunması gerektiğine vurgu yaptı. Başkan Umutlu, "Can Dostlar Yaşasın projemiz ile şehir içinde ve şehir dışında yaşam mücadelesi veren can dostlarımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onların da yaşam hakkı olduğunu unutmayalım. Her fırsatta can dostlarımıza desteklerimizi esirgemeyelim. Bu akşamki toplantımıza katılarak soğukta hayatta kalmak için mücadele eden can dostların gıda ihtiyaçlarını karşılamaya gelen tüm AK Gönüllülere teşekkür ediyoruz" dedi.