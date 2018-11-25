Ak Kadınlar, kadına şiddete karşı yürüdü

AK Parti Balıkesir Kadınlar Kolu '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle düzenlenen yürüyüş yaparak turuncu çizgi farkındalığını artırmak için turuncu boyayla panoya el bastılar.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü nedeniyle Balıkesir AK Parti Kadın Kolları üyeleri Ali Hikmet Paşa Meydanında toplanarak Anafartalar ve Kızılay Caddelerinde ellerinde kadına şiddeti kınayan pankartlarla AK Parti İl Başkanılığına yürüdüler. Ak Kadınların yürüyüşüne Balıkesir AK Parti milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Yavuz Subaşı, Ak Parti Gençlik kolları Başkanı M.Zahit Bayram ve partili kadınlarda destek verdi. AK Parti toplantı salonunda Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra kadına şiddet günü bildirisini okuduktan sonra, Milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Kadın Kolları Başkanı Türkan Buğra ve AK Parti Kadın Kollarına bağlı bayanlar ellerini turuncu boya ile kaplayarak, Kadına Şiddet Dur panosuna ellerinin izini çıkarttılar.