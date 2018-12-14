AK Kadınlardan " Yerli Üretir, Milli Tüketir" projesine destek

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak düzenlenen “AK Kadınlar yerli üretir, milli tüketir ekonomiye destek verir” etkinliği Balıkesir'de Zağnos Paşa Meydanında gerçekleştirildi. 20 ilçeden gelen bayanlar kendi elleriyle hazırdıklardıkları ürünleri meydanda kurulan stantlarda sergileyip satarak yerli malı tüketimi için farkındalık oluşturdular. Etkinliğin açılış kurdelasını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri ile birlikte kesitler. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yaptığı konuşmada “Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı yapılan Ak Parti Kadın Kollarının organize etmiş olduğu yerli ve milli üretimi desteklemek dayanışmayı sergileme noktasında bir araya geldik. Bugün burada 20 ilçemizin çadırı var. İçerisinde bayanlarımızın ürettiği ürünler yerli ve milli olarak burada bulunuyor. Ne kadar yerli ve milli olursak her noktada gerek düşünce bazında gerek fikir gerek üretim bazında o kadar güçlü olduğumuzu yaşayarak görüyoruz. Milli savunma sanayimizde ürettiğimiz ürünlerle ö plana çıkıyoruz. Her geçen gün Türk milleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, emin adımlarla ilerliyor küresel bir güç olmanın ötesinde artık bir dünya lideri ve dünyada sözü dinlenen bir ülke konumuna geldik. Cumhurbaşkanımıza bu noktada teşkilatlarla kadınlarla çalışmalarımızla güç oluyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” dedi.

"Balıkesir'de rahmet var"

Daha sonra konuşan Karesi Belediye Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ise “Kadın Kolları Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan bu etkinlik çok güzelk. Balıkesir'de de rahmet var. Herkese hayırlı olsun”şeklinde konuştu.

"Bu davanın önünü de kimse kesemeyecek"

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı “Bu güzel etkinlik için kadınlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Göğsünü küffara açmış mücadele eden Reisin takımı işte böyle bir takım. Bakınız Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız ve Karesi Belediye Başkanımız burada. İşte birlik beraberlik budur. İşte dava ve mücadele budur. Allah'ın izniyle bu inanç mücadele olduktan sonra Reisin bileğini kimse bükemeyecek, bu davanın önünü de kimse kesemeyecektir”dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri stantları gezerek AK Kadınların hazırlamış oldukları ürünleri incelediler.