AK Parti aday adayları Edremit'in her köşesinde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti'nin 9 belediye başkan aday adayı vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldi.

Belediye başkan aday adayları çarşı pazar ilçeyi karış karış gezmeye başladı. Her köşede AK Parti'den bir başkan adayını gördüklerini belirten vatandaşlar, “Kesin aday açıklanıncaya kadar adaylar çok heyecanlı. 9 aday olunca haftada 3 yerde kurulan pazar yerlerinde başkan aday adaylarını görüyoruz. Ak Parti bu kez ilçede ciddi kazanmak için çalışıyor” şeklinde konuştu.

Aday adaylarından ciddi projeleri ile dikkat çeken Kristal Maden Suyu Fabrika Müdürlüğünden emekli olan Abdullah Can, “Edremit'in 5 yıl daha kaybetmemesi için yoğun çalışma içindeyiz. Alt yapıdan ulaşıma, turizmden, zeytinciliğe kadar Edremit için çok önemli projeler imza atmak için önce genel merkezden, ardından ise halkımızdan destek isteyeceğiz. Halkımıza daha iyi hizmet için 8 saat değil, 24 saat esası çift vardiya şeklinde uygulama getirmeyi düşünüyorum. Memurlarımız, çalışanlar, tüm ilçe sakinlerine belediyemizin kapısı gönül kapımız gibi gecede hizmet için açık olacak” şeklinde konuştu. Can, Cennetayağı Mahallesi'nde pazar yeri esnafını ziyaret ederek projelerini anlattı.