AK Parti Ayvalık İlçe Başkanlığı, “Söz verdik yapıyoruz”

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ilçe yönetiminden yazılı bir basın açıklaması yapılarak, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı tarafından küçük balıkçı ve gezi tekneleri için yapılacak iki ayrı barınaklar hakkında bilgiler verildi.

AK Parti Ayvalık ilçe yönetiminden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde ilçemizde yaşanan fırtına felaketi sonrasında, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe teşkilatımızın büyük bir titizlik ve hassasiyet göstererek gerçekleştirmiş oldukları girişimler çok hızlı bir şekilde sonuç verdi.” denildi.

Açıklamada, “Uzun yıllardır, yerel yönetimlerin seçim vaatlerinin içine sıkıştırarak halkımızın önüne sürdükleri, bu çok önem arz eden proje nihayet İlçe Başkanımız Ali Gür ve yönetiminin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz ve değerli bölge milletvekillerimizin bakanlık bünyesinde verdikleri ciddi uğraşlar sonucu gerçekle buluştu. Kısa bir süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun ilçemize yapmış oldukları geçmiş olsun ziyaretlerinin hemen sonrasında hız kazanan çalışmalar önceki startını verdi.” ifadeleri yer aldı.

AK Parti Ayvalık ilçe yönetiminin yazılı açıklamasında, “Büyük' ve ‘Küçük' olmak üzere iki ölçekli yapılacak olan barınaklardan ilkinin başlangıç törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Daire Başkanlığı ve sorumlu Bölge Başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Ali Gür, MHP İlçe Başkanı Mehmet Sıray ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in katılımları ile gerçekleştirildi. Bizler de bu büyük projenin halkımıza ve Ayvalık'ımıza hayırlı olmasını, Rabbimizin ülkemizi ve kentimizi her türlü felaketten korumasını diliyoruz.”denildi.