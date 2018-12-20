Ahmet Sağlam Ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Edremit'i ziyaret etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Edremit İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz “Bize düşen görev Balıkesir'in tüm ilçelerini AK Parti'li yapmaktır”

Parti binası önünde davul zurna eşliğinde, konfetiler patlatılarak coşkulu bir şekilde karşılanan İl Başkan Av.Ahmet Sağlam ve Büyükşehir Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ı İlçe Başkanı Hakan Duman, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, belediye başkan aday adayları, mahalle başkanları ve temsilcileri ile çok sayıda partili üyelerimiz karşıladı.

AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Hoşgeldiniz” dedi. Parti binasında coşkulu kalabalığa hitap eden yeni İl Başkanı Av. Ahmet Sağlam “Reisimiz Cumhurbaşkanımızın takdiri ile İl Başkanı olarak göreve başladık, Allah utandırmasın. Şu anda 20 ilçemizle birlikte seçim dönemindeyiz. Seçim ziyaretine Bandırma ile başladık, ikinci olarak Edremit'e geldik. Yücel Başkanımız Karesi Belediye Başkanımız olarak Büyükşehir'e aday gösterildi. İnşallah Karesi Belediyesi'ndeki başarılarını büyükşehiri de kazanmak suretiyle pekiştireceğiz. Bir davamız var davamızın temelinde de vatanımızı ve milletimizi en iyi şekilde temsil edip, haklarımızı en iyi şekilde koruyup gelecek nesillere aktarma inancımız var. Amacımız adalet kurmak, herkesin insanlık haklarından yararlanmasını sağlamak, kendimizi kul hakkından muhafaza etmektir. Niyet hayır, akıbet hayır inşallah. Bazı karışıklıklar olmuş geçen dönemlerde. Bazen insanın nefsi kişileri farklı farklı yerlere sürükleyebiliyor. Balıkesir'imiz de şuan itibariyle biraz namlanmış bu konuda. Çeşitli tuzaklamalar, basın yoluyla dedikodu çıkarmak, sosyal medya artık herkesin elinde, buradan herkes istediği lafı söyleyebiliyor. Balıkesir'i artık bu şekilde anılmak istemiyoruz. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız. Bu saatten sonra dedikodu ve yıpratıcı hareketler istemiyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi baki kılacağız inşallah. Seçimlere az bir zaman kaldı. Birbirimizi yıpratmakla hiçbir yere varamayız. Malum bazen kararlar konjektörler gereği verilir. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak kimse bizi yıkamaz. Ben il başkanınız olarak tüm ilçelerim ile birlikte genel merkezden aldığım yetkiyle hepinizin tüm özel sorunlarıyla ilgilenmeyi kendime vazife kıldım. Gerek hukuki, gerekse idari konularda tüm sorunlarınızı çözmeye çalışacağım” dedi.

Büyük alkışlar arasında konuşmasına son veren İl Başkanı Sağlam'ın konuşmasından sonra bir açıklamada bulunan Yücel Yılmaz ise “31 Mart'a 101 gün var. 19 Şubat'ta sahaya iniyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde belediye başkan adaylarımız açıklanacak. Bize düşen görev Balıkesir'in tüm ilçelerini AK Parti'li yapmaktır” dedikten sonra seçim çalışmaları kapsamında izlenecek yol haritası hakkında geniş bilgiler verdi.