AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran'ın korona testi pozitif çıktı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Sosyal medya hesaplarından duyuru yapan İl Başkanı Ekrem Başaran muayenesindeki yardımcısının rahatsızlığından dolayı yaptırdığı testin pozitif çıktığını ifade etti.

Kendisinde hiçbir semptom veya belirti görülmediğini belirten AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü muayenehanedeki yardımcılarımdan birisinin Covid semptomları ile rahatsız olması neticesinde yaptırmış olduğum testim pozitif çıktı.

Ancak bende hiçbir semptom veya belirti yoktur. Bir kaç saat önce çıkan kan tahlillerimin neticelerinde de sıkıntı yoktur. Elhamdulillah sıhhatim yerinde. Ancak hiç kimseyi de kendimizi de riske atmamak adına ben de yardımcım da evlerimizde izole olup tedbiren tedaviye başladık. Tüm telefon eden mesaj yazan dostlara arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her daim olduğu gibi dualarınızı bekliyorum” dedi.