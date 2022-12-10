AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt Ekrem Başaran, Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın katılımlarıyla Bandırma buluşması gerçekleşti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bigadiç ve Sındırgı İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinin ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine Bandırma İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı Santral Kültür Merkezi'nde, gerçekleştirdiği sandık görevlileri ile il başkanlığı buluşmasında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için start verildi. AK Parti Bandırma Teşkilatı AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, ziyaretlerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingle ilgili teşekkür tablosunu hediye etti.

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran'ın ilçe ziyaretlerine; İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Yönetimi, İlçe Koordinatörleri, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Mahalle Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

Doğan “Ak Parti Belediyeciliği demek, Hizmet Belediyeciliği Demektir”

Bandırma Ak Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mehmet Doğan “Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran'ın 2.sandık Başkanları buluşmamızı Bandırma'mıza yakışır bir şekilde tüm sandık başkanlarımız ve teşkilatımızın katılımıyla gerçekleştirdik. Hedef 2023 sloganımız ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bugün seçim olsa teşkilatımızın, sandık başkanlarımızın hazır olduğunu bir kez daha gururla gördük. Allah'ın izniyle 2023 Seçimlerindeki büyük başarımızın ardından 2024 Seçimlerinde Bandırmamızı Ak Belediyecilik ile buluşturacak ve hizmetlerimize çok daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Ak Parti Belediyeciliği demek, Hizmet Belediyeciliği Demektir. Milletimize hizmet için çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan sevdası ile yanımızda olan tüm teşkilat üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

2023 seçimlerine kadar teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, 2023 öncesi teşkilat içi Yüz yüze üye çalışmaları, yeni Üye çalışmaları ve sandık bazlı hane ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Başaran konuşmasında “Biz bu işe gönül verdik. Allah nasip ederse yeni Türkiye Yüzyılı'da 2023 hedefimize ulaşana kadar da devam edeceğiz. İlçe Teşkilatlarımızı niye ziyaret ediyoruz, açıkçası çok güzel bir hadise yaşadık. 8 Ekim Cumartesi günü Balıkesir'de Cumhurbaşkanımızı yüzümüzün akıyla ve coşkulu bir şekilde ağırladık. Miting hazırlıklarımızı, AK Parti Teşkilatlar olarak en ince ayrıntısına kadar hep birlikte değerlendirdik ve başarılı olduk. Cumhurbaşkanımız defalarca kez Balıkesir Mitinginden duyduğu memnuniyet her platformda dile getirdi. Bu durum teşkilatlar olarak bizi fazlasıyla memnun etti. Şimdi önemli olan şey şu. 2023 seçimlerine gidiyoruz ve az bir süre kaldı. Her çalışmamızın olumlu sonuçlarının olması için hep birlikte maksimum seviyede gayret göstereceğiz. Onun için de tüm teşkilatlar olarak planlı çalışacağız, disiplinli çalışacağız, sonuçları değerlendirip eksik kaldığımız yer varsa orayı tamamlayacağız. Yanlış yaptığımız bir yer varsa orayı düzelteceğiz. Bizlerde Bandırma'ya teşekkür etmek için geldik. Önemli olan, 2023'te seçim geldiğinde, onun akşamı veya ertesi günü bu mitingin ardından yaşadığımız mutluluğu, gönül rahatlığını yaşayabilelim. Cumhurbaşkanımız tekrar seçilmiş olsun. AK Parti milletvekilleri mecliste yeterli sayıya ulaşmış olsun. Türkiye'mizin geleceğinde, Türkiye Yüzyılı'nda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümesi noktasında gereken yatırımları da yapabilelim. Elhamdülillah miting bu noktada bizim için hem çalışma imkanı, hem de çalışırken yaptığımız işlerin sağlıklı yürümesini görmek açısından çok büyük bir kazanım oldu. Güzel bir çalışma neticesinde mitingimizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'imize yakışan, yaraşır bir şekilde; hem AK Teşkilatlar olarak, hem de Balıkesirliler olarak karşıladık, ağırladık ve hasretimizi giderdik. Bunda herkesin alın teri, emeği var. Ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimizi de teşekkür ziyareti adı altında yapıyoruz. Zaman hızla akıp geçiyor. 6 aylık bir zaman dilimi kaldı. Son 2 ayı seçim sahtı ile geçireceğiz. Yılbaşına kadar üye kazanımları yüz yüze üye ziyaretleri yapacağız. 31 Aralık akşamına kadar üye yapma seferberliğinde birazcık gaza basmamız lazım. Yaklaşık 11 Milyon üyemiz var. Ne kadar arttırıp 1 Ocak sabahına ulaştırırsak inşallah ondan sonraki süreçte ulaşacağımız sonuçlar daha yüksek olacaktır. Bugüne anı olsun diye teşkilatımıza bir tablo hediye ediyoruz. Bu konuda sizlere, sizler nezdinde de tüm teşkilat mensuplarımıza, hemşerilerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.