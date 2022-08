AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Bir Olduk 21 Olduk"

Ekrem Başaran, AK Parti'nin kuruluşunun 21. Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başaran, “Erdemliler Hareketi Ak Parti, 21 yaşında” dedi.

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran, Ak Parti'nin kuruluşunun 21. Yıldönümünde şu ifadelere yer verdi.

“Ülkemizin ekonomik, siyasi ve sosyal olarak çok zor zamanlardan geçtiği yıllarda “Erdemliler Hareketi”nin millete bir umut olarak, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözüyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tam 21 yıl önce yani 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti'miz, yaptığı kalkınma hamleleriyle ülkemizi bulunduğu kaos ortamından kurtarmış, sadece milletimizin değil tüm mazlumların ümidi olmuştur.

“Bir olduk, 21 oldu

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedefler doğrultusunda, tüm engellemelere ve zorluklara rağmen, hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışan partimizin her kademesindeki arkadaşlarımız, milletimiz ile omuz omuza hareket ederek Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 2023 hedefi, 2053 ve 2071 vizyonuna inanç ve azimle yürümektedir. “Bir olduk 21 olduk” anlayışıyla çıktığımız bu yolda, ilk günkü heyecanla yolumuza devam ediyoruz. Hamdolsun, milletimiz de kuruluşumuzun üzerinden 16 ay geçmeden girdiğimiz ilk seçimde, yani 3 Kasım 2002'de partimizi açık ara farkla iktidara getirerek bize olan güvenini göstermiştir” dedi.

“Milletin partisi AK Parti, milletiyle beraber dimdik ayakta”

Başaran açıklamsının devamında, "21 yılda AK Parti iktidarı döneminde Türkiye'nin çağ atladığının altını çizen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye'nin 2023 vizyonu ilk günkü heyecan ile devam ediyor. Türk siyasi tarihinde daha önce olduğu gibi önüne birçok engel konulan, yok edilmek için her türlü senaryolar düzenlenen AK Partimiz, milletimizin desteği ile her zaman ayakta kalmayı başarmıştır."

“Milletimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz diyen Başkan Başaran, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora her alanda Türkiye'nin sadece eksikliklerini gidermekle kalmadık, gelecekte yapacağımız atılımlarında altyapısını kurduk. Bu güçle 2023 altyapısının üzerinde 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek ve 2053 vizyonumuzu inşa ederek ülkemize ve milletimize verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getirmek istiyoruz. Kuruluşundan beri girdiği her seçimden birinci çıkan AK Parti, 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinden zaferle çıkacaktır. Ülkemizin bugüne kadarki tüm meselelerini nasıl çözdüysek, bugünkü sıkıntılarına da yine biz çare bulacağız” dedi.

“Öznesi Balıkesir olan her konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz”

Öznesi Balıkesir olan her konunun takipçisi olduklarını belirten Başkan Başaran, “Balıkesir'imize de; eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora kadar her alanda ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlarımıza imkân oluşturan, refahı ve adâleti tesis etmek için çaba gösteren, yeni fırsatlar arayan bir anlayış içerisindeyiz. Şehrimizin tanıtımı, yatırım yapılan bir şehir olması, ihracat yapması, toplumsal bütünlüğünü koruması, sosyal yapısının güçlenmesi gibi her konuda gayret gösteriyoruz. Her daim el ele, gönül gönüle vererek Balıkesir'imiz için, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanlarımız ve Dava arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz."

“İlk günkü aşkla yolumuza devam ediyoruz diyen Başaran, "21 yıl içerisinde olduğu gibi bundan sonra da AK davanın AK kadroları olarak ilk günkü aşk ve heyecanla Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuzda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Ülkemizi 2023 hedefine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışacağız."

“AK Parti'nin 21. kuruluş yıldönümü kutlu olsun”

AK Partimizin 21. kuruluş yıldönümünün başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya ve insanlığa hayırlı olmasını diler, bu davaya hizmet etmiş fakat vefat etmiş değerli dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, AK Partimizin her kademesinde fedakârca görev alan tüm yol arkadaşlarıma da sevgi ve saygılarımı sunarım. AK Parti'mizin 21'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.