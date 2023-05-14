AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için sandığa giden Başkan Başaran, "Seçim sürecinde yoğun bir çalışma sergiledik. Bu akşam sonuçları takip edeceğiz. Balıkesir için, Türkiye için hayırlı olsun" dedi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için oyunu kullandı. Çiğdem Batubey Okulu'nda 1318 no'lu sandıkta oy kullanan Başaran, "Öncelikle hayırlı olsun. Seçim sürecinde yoğun bir çalışma sergiledik. Balıkesir'i karış karış gezdik, seçmen ile bire bir diyalog halindeydik. Artık söylenecek bir şey yok. Şimdi sandık zamanı. Akşam hep beraber takip edeceğiz. Balıkesir için, Türkiye için hayırlı olsun" dedi.