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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına Ahmet Sağlam atandı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan’ın Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan göreve Ahmet Sağlam atandı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın Altıeylül Belediye Başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan göreve Ahmet Sağlam atandı.


Ankara'ya 4 aday çağrılırken görevin Avukat Ahmet Sağlam'a verildiği öğrenildi. Ankara'da sağlanan mutabakatla Sağlam'ın daha önce il yönetiminde ve Altıeylül İlçe başkanlığında yönetim kurulu üyesi ve seçim işleri başkanı olarak başarılı ile dikkat çektiği ve bu nedenle öne çıkan isim olduğu ifade edilirken AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'na atanması partililer tarafından büyük memnunlukla karşılandı.


41 yaşında olan ve İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Sağlam'ın çok iyi derecede İngilizce ve Arapça bildiği, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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