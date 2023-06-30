AK Parti Balıkesir Milletvekili Öztaylan: "4 kuşak Bandırmalı olarak Bandırma'nın il olması konusunda elimden geleni yapacağım"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma AK Parti ilçe teşkilatında yapılan bayramlaşmada AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan Bandırma'nın il olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bayramlaşma etkinliğinde konuşan Öztaylan yeni hastane ve stat yapımından Bandırma'nın il olması konusuna kadar merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu. Öztaylan Bandırma'da bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin fiziken yetersiz kaldığını ve bu konuda yer tahsisinin yapıldığını ifade ederek, "Önümüzdeki yatırım dönemine alınması için çalışıyoruz. Fakat biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda ülkemiz yüzyılın en büyük deprem felaketini yaşadı ve şu anda önceliğimiz bu felaketten etkilenen 11 ilimizi ayağa kaldırmak. Bu durumda eğer alınabilirse önümüzdeki sene yatırım programına alınması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Stat için yer tahsisi yapılmadı

Öztaylan Bandırma'ya yeni bir stat kazandırılması için yer tahsisinin yapılmadığını vurgularken, otogar karşısında bulunan 66 dönümlük bir alanın Balıkesir İl Spor Müdürlüğüne tahsisi yönünde bir tasarruf olduğunu fakat bölgenin stat yapımı için uygun zemin ve altyapı özelliklerine sahip olup olmadığı yönünde de çekinceler olduğunu belirtti.

"4 kuşak Bandırmalı biri olarak Bandırma'nın il olması konusunda elimden geleni yapacağım"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen Cumhuriyetin 100. yılında 100 il 1000 ilçe projesi çerçevesinde adı il olacak ilçeler arasında yer alan Bandırma'nın il olması konusunda da açıklamalarda bulunan Öztaylan, "Bandırma'dan iktidar partisi milletvekili olarak tek ben varım. İlk günden bu konu hakkında görüşmelere başladım. Tabii ki daha önce de birçok kez gündeme gelen bu konu Bahçeli'nin açıklamaları ve konuyu Cumhurbaşkanımız ile paylaşması ardından konu ciddiyete bindi. Bandırma il olmayı sonuna kadar hak ediyor. İl olma standartlarına uyan 26 ilçe var. Burada sanayisiyle, 60 yıldır bu konudaki isteğiyle Bandırma ön plana çıkıyor. Bir ilçenin il olma kararından sonra anayasaya göre 1 yıl sonra il olunuyor. Yani yerel seçimlere kadar böyle bir gündem yok, bir değişiklik olmayacak. Biz yine Bandırma Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi için oylarımızı kullanacağız. Genel Başkanlar konuyu görüşüyor. Henüz alt kademelere bilgi aktarılmadı. Bunu başaracak Cumhur İttifakı'dır.” dedi.