AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı Edremit'te

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bizi ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Subaşı, ayağının tozuyla geldiği ilçede Teşkilat Başkanı Ekrem Umutlu ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Subaşı, ardından görev başında bulunan polislerin günlerini kutladıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmaları gezdi. Türk Polis Teşkilatımız 176 yaşında olmasının onur ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Subaşı, “Bu önemli günde İlçe başkanımız Ekrem Umutlu ile kontrol noktalarında görev yapan polislerimizi ziyaret ederek günlerini tebrik ettik. Daha sonra AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nın sosyal sorumluluk projesi olan ‘Can Dostlarımız Sokak Hayvanları'nın beslenmeleri ile ilgili olarak gençlerimizle birlikte çalışmalara katıldık. Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin il merkezi ve tüm ilçelerinde olduğu gibi Akçay sahilinde yaptığı çalışmaları büyük hayranlıkla karşıladım. Gurur verici. Halka hizmet böyle olur. Birileri heykel yapar, yalan konuşur, AK Parti'li belediyelerimiz milletimize hizmet eder. İşte bizim AK belediyeciliğimizin farkı budur. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz‘ı ve ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.