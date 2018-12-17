AK Parti Balıkesir Milletvekillerinden ortak açıklama

AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ile ilgili başta sosyal medya ve kanallarda yer alan 'adaylıktan geri çektirildi' şeklindeki paylaşımlara yalanlama geldi. AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ortak bir açıklama yaparak AK Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak seçimlerinde adayının Yücel Yılmaz olduğunu bir kez daha duyurdu. Balıkesir milletvekilleri yapılan paylaşım ve haberlerde Yücel Yılmaz'ın adaylığının geri çekilmesinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey ve Pakize Mutlu Aydemir'in imzalayarak kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şunlar yer aldı:

“Son günlerde kamuoyunda AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bilindiği gibi 27 Kasım 2018 tarihinde yapılan AK Parti TBMM Grup Toplantısında Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Yücel Yılmaz ilan edilmiştir. Bu gerçeğe rağmen, kamuoyunu ve özellikle Balıkesirli hemşerilerimizi yanlış bilgilendirmeye, yanıltmaya ve zihinleri belli bir hedefe yönlendirmeye matuf yapılan çalışmalar yanlış ve yalandır. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Yücel Yılmaz ile 31 Mart 2019 Yerel Yönetim seçimlerine gireceğiz. Değerli kamuoyuna ve özellikle Balıkesirli hemşehrilerimize saygı ile duyururuz.”