AK Parti Balıkesir'de demokrasi şöleni yaşandı

Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı Elektronik Teşkilat Temayül Yoklaması Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, 28. Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik Aday Adayları Elektronik Teşkilat Temayül Yoklaması Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Yavuz Fuaye salonunda gerçekleştirildi.

AK Parti Balıkesir teşkilatında 2502 delege temayüle katıldı

Tam bir demokrasi şöleninin yaşandığı, AK Parti Balıkesir Milletvekili Aday Adaylarının tanıtım stantları kurarak teşkilat mensupları ile bire bir sohbet, tanışma ortamında gerçekleşen temayül yoklamasında İl Teşkilatı ve 20 İlçe teşkilatı mensupları oylarını kullandı. 2.502 delegeden 1602 kişinin elektronik ortamda oy kullandığı temayül yoklaması AK Parti Genel Merkezi'ne ulaştı. Temayül yoklaması ile ilgili süreçte Balıkesir 1. Tercihte yer alan 70 Milletvekili Aday adayı için tercih kullanılırken, tercihler 9 milletvekili için değerlendirildi.

Canikli ve Başaran elektronik oy kullanımını an bean takip etti

AK Parti Balıkesir Teşkilatları ve Milletvekili Aday adaylarının yoğun katılımı ile tam bir bayram havası ve demokrasi şöleni şeklinde geçen 28. Dönem Milletvekilli Aday belirleme elektronik Temayül Yoklaması Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran tarafından an bean denetiminde gerçekleştirildi. Canikli ve Başaran belirli aralıklarla salon dışında Milletvekili Aday adayları tarafından kurulan tanıtım standlarını dolaşarak, aday adayları ile sohbetler gerçekleştirdi.

Başaran: “Tam bir demokrasi şöleni yaşandı”

Dönem Milletvekili Aday adayı Temayül yoklaması ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, elektronik ortamda aday belirleme işleminin tam bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Başaran, “6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Cumhurbaşkanımız seçim faaliyetlerinin müziksiz ortamda gerçekleştirilmesi noktasında karar almıştı. Biz de bu karar neticesinde, müziksiz fakat tam bir bayram havası ve demokrasi şöleniyle teşkilat mensuplarımızın katılımıyla temayül yoklamamızı gerçekleştirmiş olduk. Teşkilat mensuplarımız elektronik ortamda, bilgisayar ortamında kendileri için hazırlanan optik kartları okutarak aday belirlemeye yönelik tercihlerini kullandılar. Biliyorsunuz Balıkesir'de 9 milletvekilimiz var. Tercihlerimizi 9 milletvekilimiz için yapıyoruz. Tercih yaparken ne az, ne de fazla tercih yapma imkanımız yok. Mutlaka 9 tercih belirlemek zorundayız. Hazırlanan optik oy kartlarımız ilçelerimizin hassasiyetlerini ölçmeye yönelik hazırlandı. Yani aday adaylarımızın ilçeler nezdindeki kabulü ve tanınırlığı nedir bunu da ölçmeye yönelik bir çalışma. Güzel bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Birinin rızası ile değil, gönlü kimden yanaya yönelik bir usul. Bizde AK Parti olarak ilk kurulduğumuz günden bugüne bu yöntemi kullanıyoruz.

Başaran: Aday adaylarımıza başarılar diliyorum

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi ülkemiz için ve milletimiz için çok önemli. Bugün burada 2 bin 504 delegemiz oy kullanıyor. Şuanda 70 tane 1. Derece Balıkesir'imizi tercih eden aday adaylarımız oylamaya katılıyor. Çıkan sonuçları sadece Cumhurbaşkanımız ve kurulan üst komisyon görebilir. Oylar online olarak Genel Merkezimize anında ulaşıyor. Bizim buradaki sonucu görme gibi bir durum söz konusu değil. Balıkesir'de bugün bizlere demokrasi şölenini yaşatan teşkilat mensuplarımıza, aday adaylarımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.