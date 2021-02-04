Balıkesir'in CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın, belediyeyi CHP Genel Merkezi'nin arka bahçesi gibi kullanmasına müsaade ederek yanlış uygulamalarına yenilerini eklediğini ifade eden AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Ankara'dan siparişle Edremit'e gönderilerek EDBEL'de istihdam edilen kişilerden bazılarının, terör örgütü PKK sempatizanı ve uyuyan hücreler konumunda bekletildiğini söyledi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, yazılı yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Edremit Belediyesi, CHP Genel Merkezi koridorlarından idare edilemez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan ittifakını ilçemizde görüyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin dahi üzerinde hakkını taşıyan Edremit Belediyesi'nin ve halkın menfaatlerini 3-5 çapulcuya bırakmayacağız. Edremit Belediyesi'nin ve Edremit halkının haklarını savunma amacımızdan vazgeçmediğimiz gibi, ilçemizin adının lekelenmesine de müsaade etmeyeceğiz. Edremit Belediye Başkanlığı makamını meşgul eden Hasan Arslan, belediyeyi CHP'nin arka bahçesine dönüştürmeye başladı. Böylelikle, belediyeyi yönetemediğini de yine göstermiş oldu. Ankara'dan aldıkları talimatlara uyarak EDBEL'de istihdam edip, binlerce lira maaşla çalıştırdıkları kişilerin birçoğunun sabıkalı ve PKK sevicisi olduğunu öğrendik. PKK sevicisi bu kişilerin de, örgütün uyuyan hücreleri olarak bekletildikleri yönünde de düşüncelerimiz mevcut. Edremit Belediyesi sahipsiz değil! Hasan Arslan, yetkili ama etkisiz bir başkan. Edremit Belediyesi'nin gelirleri, malları ve mülklerinde her bir ilçe sakininin hakkı vardır. Benim Tuzcumurat'ta, Gazicelal'de ve daha birçok mahallemde iş bekleyen vatandaşım dururken, niteliksiz, iş bilmez, CHP holiganı olmaktan başka vasfı olmayan ithal işçi getirmek te ne oluyor! Kimse belediyeyi babasının çiftliği gibi yönetmeye çalışamaz. Hele ki ilçeye ithal getirilen bu işçilerin PKK sevicisi olması konusu, Edremit'i karanlık günlere sürükleyecek skandal niteliğindedir. İthal getirilen EDBEL çalışanlarının yüksek maaşlarla çalıştırılması, ilçemizde iş bekleyen yüzlerce kişinin haklarına da tecavüz edilmesi anlamına gelir. O zaman Karayılan'ı da EDBEL'de işe alın! Tüm bu yaşananları İYİ Parti de görmelidir ve durduğu yeri gözden geçirmelidir. Doğrudan teminli yüzbinlerce lira tutarındaki faturalardan haberdar olduğumuz gibi, bunlarla ilgili halkımızı bilgilendirmeyi sürdüreceğiz. CHP'nin yönetici kademesindeki istifaları da her geçen gün görmekteyiz. İstifaların gerekçeleri genellikle CHP-HDP-PKK işbirliğidir. EDBEL, bünyesindeki otelleri kimlere ne karşılığında verdi? Otellerin çok yüksek rakamlı restorasyon harcamalarının detayları nedir? Ankara'dan ithal çalışanları barındırma sebebiniz nedir? Kaç ithal çalışan mevcut? EDBEL tarafından kimlere, ne bedellerle büfeler verildi? Görevde olduğunuz 2 yılda EDBEL ne kadar gelir elde etti ve ne kadar borcu oldu? Tüm bu soruların muhatabı CHP'li Belediye Başkanı Hasan Arslan'dır. Yaptığımız suçlamalara ve iddialarımıza sessiz kalan Sayın Arslan'ın bu sorulara da seyirci kalacağından eminiz.”