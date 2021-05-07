AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı'ndan müjdeli açıklama

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, İlçe Yönetim Kurulu adına yazılı bir basın açıklaması yaparak, uzun süredir üzerinde çalışılan 1/5000 ölçekli nazım imar planları konusunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemelerini tamamlamak üzere olduğunu ifade etti.

Murat Tuna tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, ilçemize verdiği değeri ve önemi, yaptığı çalışmalarıyla bir kez daha ifade etti. Uzun zamandır beklenen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları konusunda, Büyükşehir Belediyemizin yoğun çabaları sonuç verdi ve artık son aşamaya gelindi. Büyükşehir Belediyemiz, en geç yıl sonuna kadar 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları'nı Edremit'e teslim edeceği müjdesini iletti ve bu müjdeyi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları çalışmaları tamamlandığında Edremit halkının beklentileri karşılanmış olacaktır. Sayın Başkanımız Yücel Yılmaz, göreve geldiği günden bu güne Edremit'i her konuda destekliyor ve Körfez bölgemize verdiği önemi icraatlarıyla gözler önüne seriyor. Edremit halkı da, Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin bölgemizde yaptığı yatırımları görüp takdirle karşılıyor” denildi.

Açıklamanın devamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Edremit'te gerçekleştirdiği ve yapımı devam eden bazı önemli yatırımlar dile getirildi. AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı Sözcüsü Murat Tuna, “Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin yatırımları, körfez halkımız tarafından yerinde görülüyor ve hem halkın hem de başkanımız Yücel Yılmaz'ın göğsünü kabartıyor. Edremit Şehirler Arası Otobüs Terminali, Büyükşehir belediyemiz tarafından aynı yerinde yenilenmeye başlandı ve yakın zamanda modern bir görünüme kavuşacaktır. Yapımına yaklaşık bir ay önce başlanan Edremit Organize Sanayi'den Havuzlu Site'ye kadar ulaşım sağlayan Beş Çınarlar Yolu 30 yıldır düzensiz ve kötü durumdaydı. Halkımız o yolu kullanmaktan imtina ediyordu. Büyükşehir Belediyemiz, çok kısa sürede yolu sıcak asfalt ile kapladı ve kullanımı rahat bir hale getirip trafiğe açtı. Bu sayede, Edremit ile Havuzlu Site arasındaki trafik önemli ölçüde rahatladı. Yine Büyükşehir Belediyemiz, Eski Turban Tesisleri'nden Güre sınırına kadar halkın rahat nefes alması amacıyla bir prestij projesi gerçekleştirdi. Yeni Kordon Projesi sayesinde, ilçemize gelen misafirlerimiz ve ilçe halkımız, araç trafiğine maruz kalmadan, deniz kenarından ailesiyle rahatça yürüyüş yapabilir hale geldi. Kordon Projemiz ilçemize hayırlı olsun. Pandemi döneminde 2020 Mart ayından bu güne, meslek odaları ve muhtarlıklar aracılığıyla son kısıtlama ve kapanma zamanına kadar her türlü sosyal yardımları büyük bir içtenlikle ve çabayla ihtiyaç sahiplerine kapı kapı dolaşarak yerine getirmiştir” dedi.