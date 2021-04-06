AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı “Hodri Meydan” dedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı binasına “Hodri Meydan” yazılı bir pankart asıldı.

Gece yarısı yayınlanan bildiriye hem devletin üst kademesi ve siyasetçilerden hem de sosyal medyadan büyük tepki yağmaya devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı binasına yönetimin talimatıyla hazırlanan “Hodri Meydan” pankartı asıldı. 15 Temmuz'da demokrasinin savunulması için hayatlarını hiçe sayan kahramanların bir fotoğrafının bulunduğu pankart dikkatleri çekti.