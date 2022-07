AK Parti, gazetecileri ağırladı

AK Parti İl Başkanlığı 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikte basın mensuplarını Değirmenboğazı'nda ağırladı. İl Başkanı Ekrem Başaran ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti milletvekillerinin yanı sıra Büyükşehir, Karesi ve Altıeylül Belediye Başkanları katıldı.

Basın Meslek Yasası'nın ön plana çıktığı etkinlikte basının demokrasinin vaz geçilmez unsurlarından birisi olduğuna dikkat çekildi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran gazetecilerin hakkı savunmak, yanlışları ifade etme noktasında büyük sorumluluk sahibi olduklarına vurgu yaptı. AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da basınla ilgili iyi dileklerini sunarken, gazetecilikten milletvekilliğine geçiş yapan Mustafa Canbey de Basın Yasası'ndaki düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran: “AK Parti olarak basın özgürlüğüne önem veriyoruz”

Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından ilk olarak söz alan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran basın mensuplarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Başaran, “Basın bayramınızı tebrik ediyoruz. Bugün Balıkesir'de baktığımız zaman 20 senelik AK Parti iktidarında şehrimize çok güzel hizmetler aldık. Bunların içerisinde her konuda hizmetlerimiz var açıkçası almaya da devam ediyoruz. Fakat karşımızda baktığımız zaman çok ciddiyetsiz bir muhalefeti görüyoruz. Dünkü miting de bunun göstergesiydi. Biz işimize bakıyoruz. Basın mensupları olarak tabi sizler milletin hür vicdanının sesi olarak haktan, hakikatten ayrılmadan ama en gür seda ile hakkı savunmak, yanlışları ifade etmek, düzelmesi için gayret etmek noktasında çok büyük sorumluluk sahibisiniz. Bu noktada da ene büyük destekçiniz biziz. Şahıslarımızın, iktidarımızın eleştirilmesi de dahil olmak üzere her konuda eleştiriye açığız. Amacımız güzel hizmet etmek, memleketimize, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza doğru hizmet edebilmek adına hepsine razıyız. Yanlışımız varsa düzeltmek adına, eksiğimiz varsa tamamlamak adına elimizden geleni yapmak noktasında sizlerin haberleri bizim için güzel bir imkan, güzel bir fırsat bizim göremediklerimizi görmek açısından. Bunun ötesinde başka konulara girmek istemiyorum. Yanlıştır, iftiradır, şudur, budur bunların zaten doğru olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu noktada da hassasiyet gösteren tüm basın mensubu arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Dr. Mustafa Canbey: “Basın Yasası ile ilgili düzenlemeler Ekim'de meclise gelecek”

Gazetecilik görevinde de bulunan AK Parti Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayarak Basın Yasası'ndaki değişiklikler konusunda bilgiler verdi. Canbey, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun. Bu meslek kutsal bir meslek, zor bir meslek ve bizim demokratik hayatımızın vaz geçilmezlerinden bir tanesi. Elbette bilgi edinme özgürlüğü, ifade özgürlüğü bu anlamda gazetecilik olmazsa olmazlarındandır. İnsanoğlu var olduğundan bugüne kadar her zaman merak içerisinde olmuştur. Bu merak insanı bilgi edinme zorluğuna sürüklemiştir. Yine aynı şekilde haber alma konusunda insanı her zaman heyecanlandırmıştır. Hal böyle olunca bu mesleğin doğmasına pek şaşırmamak lazımdır. Geriye gittiğinizde meslekte ilk olarak biliyorsunuz dumanla işaretleşmeden başlayıp, mağara duvarlarına çizilen resimlerden başlayıp daha sonra gazetecilik, radyo, televizyon ve günümüze geldiğimizde internet olarak karşımıza çıkan bir serüveni görüyoruz. Elbette zaman içerisinde bunlar birbirleriyle etkileşim içerisinde olmuşlar, mesleğin değişik alanları oluşmuş. Baktığımız zaman günümüzde çoklu bir ortamdan bahsediyoruz. Artık radyo, gazete, televizyon var, bunun yanında sosyal medya var, internet ortamında siteler var ve yine eğlence siteleri var. Bütün bunların hepsi aslında bir medya çeşidi ve bunlardan insanoğlu artık ciddi anlamda istifade ediyor. Ama bu aynı zamanda bir kafa karışıklığını da ortaya çıkarıyor. Tamam, bilgi edineceğiz, haber alacağız. Ama bunu hangi ahlaki çerçevede, hangi etik değerler çerçevesinde yapacağız şu anda dünyanın aslında en fazla aradığı sorunun cevabı budur. Birçok ülke yeni oluşan bu medya ortamını özellikle kanuni düzenlemelerle yönetmeye çalışıyor ama zorlanıyor. Mesela bizde de bir dezenformasyon yayası olarak bilinen basın yasasındaki değişiklikler komisyonlarımızdan geçti ve önümüzdeki Ekim ayında meclise gelecek. Amaç şu; kesinlikle bir baskı, sansür ya da basının sesini kısma şeklinde değil buraya bir düzenleme getirme, ifade özgürlüğünde ve basın özgürlüğünden beslenerek insanların bireysel hayatlarına zarar verilmesi, insanlara şantaj yapılması ve yine bu anlamda bazı olumsuz olayların önüne geçmek anlamında düzenlemeler var. Özellikle muhalefetin söylemde bulunduğu gibi bir sansürden asla söz edilemez. İyi bir niyet var. Dünyadaki örneklerine bakılarak zaten bu yasalar hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde bu alanların düzenlenmesiyle alakası gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ama şunu her zaman ifade ediyoruz; biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, halkın bilgi edinme özgürlüğüne önem veriyoruz. Bu anlamda da gazeteci arkadaşlarımızdan kendi etik değerleri çerçevesinde, ahlaki değerleri çerçevesinde milletimize hizmet etmelerini bekliyoruz. Ben bu anlamda bütün arkadaşlarımızın gerekli sorumluluğu kuşandığını, buna dikkat ettiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Adil Çelik: “İşini düzgün yapan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun”

AK Parti Milletvekili Adil Çelik de basının demokrasi açısından önemine değinerek, “Demokrasinin olmazsa olmazı basın hürriyeti, siyaset kurumunun çek balansı için muhakkak gerekiyor. Ancak bu kamu gücünün, kamu görevinin sınırları ve ahlaki boyutu öne çıkıyor. Şu anda geldiğimiz noktada dilemma burada düğümleniyor. Buralarda ne yapmak lazım? Bu da bazen gerçekten çıkmaz sokak halini alıyor. Hepimiz zorlanıyoruz, sizde zorlanıyorsunuz. Gerçek gazetecilerin de bundan şikayetçi olduğunu biz de biliyoruz. Ama bu çağımızın bir gerçeğidir. Birde sosyal medyanın ortaya çıkmış olması, iletişimin çok kolaylaşması yazılı basından artık dijital mecralara doğru gidiş var. Nereden geliyor, nereye gidiyoruz bunu iyi görmek lazım. Tabi buna bir adaptasyon süreci de gerekiyor. Ama ben şunu bilirim; dünyanın en stresli mesleği avukatlıktır, ben avukatım. Ama birinci meslek de gazeteciliktir. Çünkü gazeteci an ile yarışır. İşini düzgün yapan, hakkını vererek yapan gazetecilere sonsuz saygı duyuyorum onların bayramını kutluyorum. Her zaman eleştirseler bile, aleyhimizde yazsalar bile, acı söz söyleseler bile hakkıdır. Çünkü hangi amaçla yaptığını biz biliyoruz. Ötekilere de yapacak çok bir şey yok. Nasıl bizim kendi mesleğimizde de iyisi, kötüsü varsa bunda da var. Bunu böyle kullananlar da olacaktır. Bunu bilmenizi isterim zaman zaman sizin meslektaşlardan sitemler duyuyorum. Bütün şehir de toplum da kimin ne yaptığını çok iyi biliyor ve bunu ayırıyor. Ben hep beraber işini düzgün yapan arkadaşlarımızla, yokluk, sıkıntı çekip bundan taviz vermeyen, ahlaki ve mesleki duruşundan taviz vermeyen arkadaşlarıma sonsuz saygılarımı sunuyorum” bilgisini verdi.

Milletvekili Belgin Uygur: “Gazeteciliğinde kuralları var”

AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Belgin Uygur basın özgürlüğü ve ifade hürriyetinin demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğuna vurgu yaparak, “24 Temmuz Basın Bayramı ve Gazeteciler Günü İnşallah kutlu olsun. Basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Sizler insanların ta eskilerden beri gelen öğrenme, haber alma ihtiyacını giderebilmek adına, bu noktada hizmet edebilmek adına en zorlu şartlarda; savaşta, doğal afette, yangında, selde, depremde, bütün zorluklara rağmen görevinizi en iyi şekilde yerine getiren, kutsal bir görevi ifa eden kardeşlerimizsiniz. Allah inşallah bu noktada hepinize güç, kuvvet versin, kuvvetinizi inşallah artırsın. Gazetecilik dendiğinde insanların bu haber alma ihtiyacını karşılarken ya da o ifade hürriyetini basın özgürlüğü noktasında yerine getirmeye gayret ederken her meslekte olduğu gibi gazetecilik mesleğinde de bir takım kuralları, meslek ilkeleri, ahlaki ve etik değerleri var. Biraz önce Cemiyet Başkanımız siyaset zor mu diye soru sordu. Siyaset zor değil aslında. Ben aynı şeyi gazetecilikle özdeşleştirmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz görevleri aslında bir emanet olarak kabul ettiğimizde, bu şekilde gördüğümüzde ve her yaptığımız işin netice itibariyle bir vebal oluşturabileceği inancından ve düşüncesinden vazgeçmediğimizde, bu düşünceyi aklımızdan hiç çıkarmadığımızda yapmış olduğumuz meslekler hem toplumda hem bu alemde, hem öbür alemde aslında bizlerin o sevap hanelerine yazılacak güzel işlerden bir tanesi. Allah hepimize yaptığımız meslekleri; sizler gazeteci olarak bizler siyasetçi olarak istikametten, doğrudan, haktan, hukuktan, adaletten ayrılmadan yerine getirmeyi nasip etsin. İstikametimizi ve niyetimizi hiç bozmadan, emaneti en iyi şekilde taşımayı hepimize inşallah nasip etsin. Dezenformasyon yasası hem dijital mecralar komisyonunda hem adalet komisyonunda görüşüldü ve kabul edildi. İnşallah meclisin yaz dönemi çalışma takvimine yetişmediği için Ekim ayına kaldı. İşte bu mesleği gerçekten ahlaki kurallara uygun ve ilkeli yapanlarla, yanlış haber, yalan haber, algı ve iftirayla bir takım yerlere varmak çalışanların ayrıldığı bir nokta olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Yaptığımız hizmetleri duyurma noktasında basın önemli”

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da belediye hizmetlerinin kamuoyuna duyurulması noktasında basının önemine vurgu yaparak, “24 Temmuz Basın Bayramı kutlu olsun. Güzel bir yerdeyiz, İnşallah Değirmenboğazı'nın yeni halini gezmişsinizdir. Bayağı vatandaşın yararlanacağı hale dönüştürdük. Biz belediyeciyiz, yaptığımızı sizin tanıtmanızı istiyoruz. İlişkilerimiz ne kadar iyi olursa kamuoyunun duyurmak istediği konular bize hızlı bir şekilde geliyor. Biz de yaptıklarımızı kamuoyuna çok hızlı duyuruyoruz. Basın önemli. Bizim mesai arkadaşlarımız biz ne kadar çalışıyorsak, onlar da en az bizim kadar, bizimle beraber çalışıyor. Ben hepinizin tekrar Basın Bayramını kutluyorum. Etik değerlerle dolu ilişkimizin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

Milletvekili İsmail Ok: “Yaptığınız iş kamu hizmetidir”

AK Parti'ye sonradan katılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da basın bayramını kutlayarak, “Ben de öncelikle değerli basın çalışanlarımızın bu güzel gününü kutluyorum. Özgürce, bağımsız, adaletten, doğruluktan, haktan ayrılmadan, sağlık ve sıhhatle nice başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum. Böyle güzel bir ortamda Balıkesir'in en güzel yerlerinden Değirmenboğazı'nda bu yaz gününde sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından biri basın ve basın özgürlüğüdür. Gerçekten hür, vicdanının sesini dinleyerek vatandaşlarımızın, kamuoyunun gerçeği, gündemi, gerçekleri öğrenmesinde birinci derecede sizler kamu adına hizmet ediyorsunuz. Yaptığınız iş aslında bir kamu hizmetidir. Dolayısıyla sizlerin Balıkesir'imize, ülkemize kamu adına basınımızın en güzel örnekleriyle, çalışmalarıyla, faaliyetleriyle sağlıkla, sıhhatle daha nice güzellikler diliyorum. 24 Temmuz Basın Bayramınız kutlu olsun” diye konuştu.

Milletvekili Yavuz Subaşı: “Ahireti düşünerek görevinizi yapın”

AK Parti Milletvekili Yavuz Subaşı da İstanbul Gazi Osman Paşa ilçesinde kurucu ilçe başkanlığı yaparken gazete çıkardığını kaydederek, “Türkiye'de siyasi parti olarak ilk parti gazetesini çıkaran biri olarak konuşuyorum. İstanbul'da 2001 yılında AK Parti'nin kurucu Gazi Osman Paşa İlçe Başkanı olarak görevlendirildikten sonra hemen 2002 yılının Nisan-Mayıs aylarında AK Gazete adı altında gazete kurmak için gerekli ne kadar evrak, prosedür varsa hepsini tamamlayarak ta ki görevim bitinceye kadar 15'er gün ara ile bu gazetecilik mesleğini yaptım. Daha önceden de biraz naçizane bir kitap yazmış milletvekili olarak da yazarlığa, okumaya merakım var. Özellikle basın emekçilerinin çok anlamlı bir iş yaptığını ve üzerlerine çok önemli görevler düştüğünü ifade etmek istiyorum. Bizler Türkiye'de yaşayan, bu coğrafyada yaşayan yüzde 99'u Müslüman olan, yani öldükten sonra da bir dünyanın olduğunu, bu dünyadan sonra biri hesap gününün de öbür tarafta olduğunu bilerek hak, hukuk, iftira, hakaretlerden biri bundan sonraki yaşam tarzınızda başarılı, hakka, hukuka, ahireti de düşünerek görevlerinizi yapmanızı hatırlatıyorum. Biz lütfen milletvekillerine özellikle sizler internette çok ilgilenen, özellikle dijital mecraya kayan bu basın sektöründe de elinizin altında telefonla, hemen hemen gazetelerinizi, sitelerinizi yönetiyorsunuz. Bizi, şehrinizin vekillerini konuşulan konularla alakalı katıldığımız komisyonların tutanaklarını lütfen okuyun. Kimin ne şekilde milletin gözünün içine baka baka Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'in tam göbeğine gele gele nasıl Halley Kuyruklu Yıldızından da büyük kuyruklu yalanlar silsilesini sergilediğini lütfen gözlerinizle görün. Hem bizleri takip edin hem şehrinizin siyasi unsurlarını takip edin temennisiyle tüm gazetecilerimizin, emekçilerimizin bu özel ve anlamlı günlerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mutlu Aydemir: “Gazeteci bir babanın kızıyım”

AK Parti Milletvekili Mutlu Aydemir ise bir gazeteci babanın kızı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben duygusal bir andayım. Sonuç itibariyle kendisini gazeteci ve sporcu olarak tanımlamaktan hayatı boyunca gurur duymuş birinin kızı olarak gazeteci dostlarımızla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aramızdaki gençlerin çoğu elimizde büyüdü, yani beraber büyüdük. Zaten benim yaşımla beraber olanlarla da Balıkesir hayatını paylaştık. Gazetecilik zor bir meslek ve hakikatten de son derece kutsal bir meslek. Eğer layıkıyla, hakkıyla ve etik prensiplere, insan onuruna, ahlaka ve vicdana dayalı yapılırsa hakikatten çok ciddi kutsallık taşıyan bir meslek. Bu noktada babam bana hayatın boyunca iki kişiyle iyi geçin dedi, sporcuyla ve gazeteciyle. Bunları her zaman destekle dedi. Fakat bugün geldiğimiz noktada gerçek gazetecilerin çok rahatsız olduğunu bildiğim bir yeni mecra oluştu. Bu mecra da fake hesaplar, etik olmayan bir takım davranış biçimi sergileyen arkadaşlardan siyasetçiler de Balıkesir'de oldukça rahatsız oldu. Balıkesir'e hizmet etmekse gazetecilik bu iş için en güzel yollardan birisidir. Siyasetçiyle, bürokratla birlikte el ele verip gazetecilik yapmayı çocukluğumdan beri gördüm. Babam Balıkesir'e hizmet için yarıştı. Sonuç itibariyle sizlerin de Balıkesir'e hizmet vesilesiyle yani büyük bir sevaba ulaşmak maksadıyla iyi çalışmalarınızı görüyorum. Ben sizlerden razıyım esas itibariyle. Burada olmayan, olamayan birçok gazeteci arkadaşımız var. Onlardan da Allah razı olsun. Tabi aramızdan ayrılanlar var. Benim aklıma ilk gelen burada hep varmış gibi Otağ arkadaşımız var. Otağ benim bu tabloda hep gördüğüm ve hep içinizde olduğunu bildiğim bir arkadaşınız. Pek çok ağabeyimiz, pek çok amcamız şu an ahirete intikal etti, ruhları şad olsun, nurlar içinde yatsınlar, mekanları cennet olsun. Bir siyasetçi olarak sansür gazetecilik açısından hakikatten Allah yaşatmasın sansürün kaldırılmasından sonra buna ihtilal dönemlerinde yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın. Tabi şimdi yeni yasayla inşallah gerçek gazeteciyle, biraz önce bahsettiğimiz arkadaşları birbirinden ayıracağız. Ben eğer sizlere bir hata ettiysem hepinizden helallik istiyorum bu noktada. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.

BGC Başkanı Ramazan Demir: “İyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırt edin”

AK Parti İl Başkanı ve milletvekillerinin konuşmalarının ardından söz alan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir de basın sektöründe iyiyle kötünün, güzelle çirkinin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekti. Demir, “Sizlerden ricamız; hakikatten ve hak yolunda giden gazetecileri desteklemeniz, ayırt etmeniz, iyiyle kötüyü, güzelle çirkini ayırt edip bu noktada ortak mücadele vermeniz. Ben buradan yerel yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Balıkesir gerçekten gazetecilik anlamında Türkiye ortalamasına baktığınızda çok güzel bir noktadadır. Verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugünün bayrama dönüşmesi için bekleyen Basın Meslek Yasası'yla ilgili sayın vekillerimizden özellikle rica ediyoruz. Bu dezenformasyon yasası öyle kamuoyunda yaygara koparıldığı kadar kötü bir şey değil. Bazı meslek örgütlerinden buna farklı sesler çıkarılıyor ama dezenformasyon yasasının çıkması hem Türk milleti için hem de tek işi gazetecilik olan arkadaşların mesleklerini daha iyi koşullarda yapmalarının önünü açacak bir yasadır. Bu noktada da biz sayın milletvekillerimizle birlikte ortak destekliyoruz. O yasada sadece Basın İlan Kurumuyla ilgili bölümde ve/veya ile ilgili bir nokta vardı. Bununla ilgili Sayın Milletvekilimiz Mustafa Canbey konuya vakıf, ondan da ayrıca destek istiyoruz. Bunun ve/veya olması bizim için çok önemli" dedi.