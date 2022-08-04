AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri'den KPSS açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri iptal olan KPSS sınavları ile ilgili olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır" dedi.

Balıkesir'de teşkilat mensupları ile buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri gençlerle buluşarak dijital Türkiye'yi konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile milletvekilleri Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir ve İsmail Ok'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri dijital dönüşüm noktasında Türkiye'nin önemli çalışmalara imza attığını söyledi. AK Parti hükümetlerinin yaptığı her teknolojik yeniliğin muhalefetin eleştirisine maruz kaldığının altını çizen İleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teknolojik atılımların devam ettiğini dile getirdi.

“Dijitalin siyasetini yapmak istiyoruz”

Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri toplantıda ilk olarak dijital dönüşüm konusuna değinerek, “AK Parti bünyesinde son olağan kongrede Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı kuruldu ve bu başkanlığın görevleri arasında tabi ki AK Parti'nin dijital vizyonunu kamuoyuyla paylaşmak, gençlerle paylaşmak, dijitalin siyasetini yapmak var. Dijitalin siyasetinden kastımız da şu an içinden geçmekte olduğumuz dijital dönüşüm sürecinde önümüze çıkan karar noktalarında partimizin bir anlamda mutfağı haline gelmek. Bu yöndeki çalışmalarımızı olanca yoğunluğuyla devam ettiriyoruz” diye konuştu.

“Türkiye'de büyük atılımlar oldu”

Türkiye'nin son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayinden sivil sanayiye, uzay sanayinden yüksek teknolojiye kadar birçok alanda büyük atılımlar yaptığını söyleyen Ömer İleri, “Son 20 yıl içerisinde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayinden sivil sanayiye, uzay sanayinden yüksek teknolojiye birçok farklı alanlarda Türkiye çok şükür büyük atılımlar yapmış noktadadır. Tabi ki bu atılımlar, gelişmeler tesadüfen olmuyor. Çok ciddi, detaylı çalışan devlet aklının ince planlaması sonucu oluyor. Bu planlama dahilinde yeri geliyor devlet bu süreçleri yürütecek kurumları hayata geçiriyor, yeri geliyor stratejik yol haritaları oluşturuyor, yeri geliyor insan kaynaklarını yetiştirmek noktasında çeşitli programları hayata geçiriyor, yeri geliyor altyapı, AR-GE merkezi, girişimcilik merkezleri noktasında elini taşın altına koyuyor. Bu noktada çok şükür ülkemiz çok büyük mesafe kat ettik” ifadelerini kullandı.

“Muhalefet eleştirecek biz yolumuza devam edeceğiz”

Dijital dönüşüm noktasında şu anki muhalefetin yaptığı eleştirileri değerlendiren Ömer İleri, “Tabi bizim siyasi mücadelemizin bir parçası da şu an muhalefette olan zihniyetin dijital dönüşüm noktasındaki duruşunu da gözler önüne sermek. Bilindiği gibi son yıllarda ortaya çıkan atılımların bir kısmı maalesef çok ciddi bir şekilde onlar tarafından eleştirildi. Bunları buradan zikretmeden geçememek lazım diye düşünüyorum. Bu zihniyet yeri geldi bizim şu anda dünyada gururumuz olan, dünyada oyun kurucu haline geldiğimiz İHA'lar ve SİHA'lar alanında buradaki çalışmaları, ilerlemeleri adeta küçümsemek noktasında bu ileri teknoloji ürünlerine ‘oyuncak' ifadesini kullandı. Bu zihniyet yeri geldi milli uzay programı noktasında ‘uzaylardan yeryüzüne inin' şeklinde adeta küçümseyici ve alaycı ifadeyle eleştirmek ihtiyacını hissetti. Yeri geldi inşallah 2023 yılı içerisinde sokaklarda, yollarda göreceğimiz milli ve yerli elektrikli aracımız TOGG'u eleştirmek noktasında birçok değişim söylemi hayata geçirdi. Tabi bu tutum sadece dijital dönüşümde değil herhangi bir altyapı noktasında da kendini göstermiş bir tutumdur. Yine bunun en güzel örneklerinden birisi İstanbul-İzmir otoyolu hakkında zamanında söyledikleri var. Hepimiz sevinerek görüyoruz ki bu otoyol gayet işler bir vaziyette ve ülkeye çok büyük tasarruflar sağlıyor. Bizim bu zihniyetle mücadelemiz tabi ki devam edecek. Ama şunu söylemek lazım; bu zihniyet maalesef 1950'lerden beri değişmeyen yatırım karşıtlığıyla ön plana çıkan, adeta öğrenilmiş çaresizlik noktasında Türkiye'yi ufak alanlara hapsetmeye çalışan bir zihniyettir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz çok farklı bir döneme şahit oluyoruz. Şu an Türkiye bu alanda söz sahibi bir ülkedir ve bu şekilde olmaya da devam edecek, ilerlemeyi devam ettirecektir. Onlar tabi eleştirilerini yapacaklar ama biz de görevimizi yapacağız. Bizim görevimiz hiç durmadan bu alanlardaki ilerleyişimizi sürdürmektir. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülke, bu millet bu potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli hayata geçirecektir, geçirmektedir” dedi.

“Ekonomide güzel gelişmelere dikkat çekmek lazım”

Türkiye'nin dış politikası, KPSS sınavlarında yaşananlar ve ekonomi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Son güncel gelişmelerle ilgili de çok kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse; bilindiği gibi son haftalarda Türkiye çok güzel haberlerle gündeme geliyor. Tahıl koridoru bunun en güzel örneği. Biz içerideki ekonomik kalkınmada olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada da çok ciddi başarılara imza atan bir ülke haline geldik. Kilit bir ülkeyiz, küresel aktör olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yine son bir gelişme olarak KPSS konusu gündemde yerini aldı. O konuda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet mekanizması gençlerimizin yanındadır ve bütün süreçler olması gerektiği şekilde işletilmektedir. Ekonomi konusunda da güzel gelişmeleri de tekrar dikkat çekmemiz lazım. Dün Ticaret Bakanımızda açıkladı yine bir ihracat rekoru kırıldı. Tabi ki Türkiye konjonktürel sebeplerle bütün dünyada olduğu gibi bir ekonomik süreç yaşamaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama devletimizin aldığı tedbirler; özellikle sabit gelirliyi korumak noktasında ortadadır. Ücret artışlarından tutun yine son kabine toplantısından sonra açıklanan sosyal konut meselesine kadar hakikatten Cumhurbaşkanımız vatandaşın yanındadır. İnşallah Türkiye doğru yolda ilerlemekte ve ekonominin çok daha güzel bir noktaya gelecek diye görüyoruz. Bunun emareleri de zaten ortadadır. Bütün dünyanın küçüldüğü bir süreçte Türkiye ekonomisinin ne kadar büyüdüğünü hepimiz gördük. 2021 rakamlarında yüzde 11 büyüme kaydettik. İhracatımız geçen yıl rekor kırdı ve yeni bir rekor haberi de dün geldi aylık bazda.”