AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur 14 Mayıs için teşekkür etti, 28 Mayıs için destek istedi

Sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelmeye devam eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için teşekkür etti, “28 Mayıs'ta da desteklerinizle başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Uygur, Dernek Temsilcisi Gamze Aytekin, Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek, Birlik Vakfı Balıkesir Şube Başkanı Kerim Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

14 Mayıs teşekkürü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Balıkesir için Türkiye için farklı alanlarda değerli çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla Büyük ve Güçlü Türkiye yolunda iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. 14 Mayıs seçimlerine Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilen destek için teşekkür eden Uygur, “28 Mayıs'ta da sizlerin destekleriyle başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” dedi.

"Türkiye çağ atladı"

Sivil Toplum'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünde kendilerini yalnız bırakmadığını vurgulayan Uygur, AK Parti ile birlikte Türkiye'nin sadece ekonomide, savunmada, terörle mücadelede, diplomaside değil; hak ve özgürlükler alanında da çağ atladığını ifade etti. İlerleyen dönemde de birlik, beraberlik ve kardeşlik zeminini daha da güçlendirecek yeni adımlar atmayı sürdüreceklerini belirten Uygur, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siz kıymetli hemşehrilerimin desteği ile durmaksızın yola devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.