AK Parti 'Gönül Sofrasında' buluştu

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı 'Gönül Sofrası' adını verdiği iftar daveti ile bir araya geldi.

AK Parti Balıkesir teşkilatı 'Gönül Sofrası' adını verdiği iftar daveti ile bir araya geldi. Eski il başkanları, meclis üyeleri, belediye başkanları başta olmak üzere partinin her kademesinde görev yapanların katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması online olarak dinlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Cumhurbaşkanınızla övünebilirsiniz. O bir dünya lideri. Son günlerdeki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Türkiye bugün dünyada odak noktası haline geliyor. Hem uluslararası siyasette, hem ticarette inşallah önümüzdeki 100 yıla damga vuracak bu ülke, Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi Ankara'dan selamlarla geldiğimi ifade ediyorum. Kendisi İstanbul'da ve daha yeni umreden geldi inşallah. Balıkesir'e geldik. Bu teşkilatı gördük, teşkilatın heyecanını hissettik. Allah oruçlarınızı kabul eylesin. Ramazanınızı kabul eylesin. Nice nice bayramlara Ramazan Bayramlarında ailece sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmayı Allah'ım. Hepinizin bayramınızı Cumhurbaşkanım adına kutluyorum. Tebrik ediyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum" dedi.

Partiye yeni katılan İsmail Ok konuştu

Uzun zamandır mecliste bağımsız milletvekili olarak görev yapan ve hafta içi AK Parti'ye katılan, milletvekili İsmail Ok, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Ok, "Öncelikle başta gelen yardımcımız olmak üzere değerli vekillerimizi, kıymetli başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı kadın kolları, gençlik kolları velhasıl bu teşkilatın her kademesinde tozu olan ve bu salonun katılımlarıyla teşrif eden, şereflendiren herkesi canı gönülden, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Ben aslında çok şey söylemek isterdim ama malum sözüm ustası konuşacak. Ama bu vesileyle iki kelam etmek istiyorum. Tam 26 aydır ben bağımsızdım. 26 aydır bağımsızdım. Ne oldu da bir anda siyasete tekrar dönme kararı aldık? Türkiye'de siyaset maalesef bir takım güç odakları tarafından dizayn edilmek isteniyor. Bunu hepimiz yaşayarak gördük. Masalar kuruldu. Bu masaların kurulmasının bir tek nedeni var. Türkiye artık kendisine dışarıdan biçilen oyunu oynamak istemiyor. Tam tersine kurulan oyunları bozuyor ve kendisi oyun kuruyor. Etrafımız ateş çemberi. Bu ateş çemberi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti devleti içeriden ve dışarıdan her türlü saldırılara rağmen hala dimdik ayakta duruyorsa bu önce bir siyasi iradenin kararlılığı ve arkasından artık bölgede oyun kuran ve oyun kurucu olma kararlılığını gösteren Sayın Cumhurbaşkanımızın azim ve kararlılığın sonucundadır. İşte bunu gören dış güçler maalesef sadece ve sadece 2023'de Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nı dağıtmak üzere bir araya geldiler. Bu altılı ittifakın yayınladığı bildirgeyi okuduğumuzda Türkiye'ye. tehditlerle, tuzaklarla kurulu olduğunu görüyoruz. İşte bu süreçte böyle zorlu bir dönemde ben de 2023'de Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olarak görüp ve buradan oyunları bozmak için ben de bu kadroya Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye katıldım" dedi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ise, iftar davetine yapılan geniş katılımın kendilerini mutlu ettiğini, var olan salonun dolduğunu ayrıca açılan 2 salonda da partililerin olduğunu söyledi.