AK Parti İl Başkanı Başaran: “Kuvayi Milliye ruhu bizim özümüz, ecdadımızla gurur duyuyoruz”

Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100'üncü yılında AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti İl Başkanı Dt. Başaran, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'in kurtuluşunun 100. Yılında yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.

“15 Mayıs 1919´da İzmir´in işgaline karşı, Balıkesirli vatanseverler Okuma Yurdu'nda bir araya gelerek protesto etmişler ve Alaca Mescit'te yapılan toplantı ile birlikte vatanın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakarak Milli Mücadeleyi başlatmışlardı. İşte bugün, Millî mücadele meşalesinin yakıldığı Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü birlik, beraberlik içerisinde coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz.

Millî Mücadele Dönemi; tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğinin, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin bir kez daha tarihe not olarak düşüldüğü ve Kurtuluş Savaşı'nın en önemli safhalarından biridir.

Kahraman Balıkesirliler; hiçbir yerden yardım almadan sadece kendi gayretleriyle düşmana karşı adeta etten bir duvar olup aman vermediler. Düşmanı tam 13 ay boyunca bulundukları yere hapsettiler. Anadolu'ya geçişlerini engellediler. Balıkesir'in bu direnişi; Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yeterli zamanı tanıdı ve tüm hazırlıklar tamamlandı. İstiklal Harbi'nde Kuvayi Milliye Şehrimiz Balıkesir'in önemi işte bu mücadelede yatmaktadır.

Tarihimizin her döneminde, her türlü zorluğa birlik içinde karşı koyan milletimiz, bu tarihi dönüm noktasını da birlik ve beraberlik içinde zaferle noktalayarak, bu günkü dünyanın en güçlü ve en yaşanabilir ülkeleri arasında yerini almıştır. Bizler kahraman ecdadımızın torunları olarak Kuvayi Milliye Şehri olmanın her zaman gururunu yaşıyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için kanlarını ve canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize, gazilerimize, Kuvayi Milliyecilerimiz'e Allahtan rahmet diliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir'imizin 100'üncü kurtuluş yıldönümü kutlu olsun.”