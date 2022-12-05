AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Bigadiç Hisarköy Termal Tesisleri'nde Aralık ayı AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısına; AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Belgin Uygur, Online olarak AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Marmara Bölge Koordinatörü Halis Dalkılıç, AK Parti Balıkesir İl Koordinatörü Şahin Tin, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Canbey ve Yavuz Subaşı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti İl Yürütme Kurulu Üyeleri, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz ve İl Gençlik Kolları Başkanı H. Murat Uysal ile 20 İlçe Teşkilatının İlçe Başkanları katıldı. Toplantıda; AK Parti Üyeleri ile yapılan “Yüz Yüze Görüşme” çalışması, Yeni Üye çalışmaları ile Sandık bazlı hane ziyareti çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ekrem Başaran: “Milletimiz de, biz de Cumhurbaşkanımızı seviyoruz”

Türkiye'nin çok önemli bir seçime hazırlandığını ve AK Parti olarak millete karşı önemli sorumluluklarının bulunduğunun altını çizen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, “AK Parti olarak samimiyetle, gayretle, samimiyetle çalışmamız üzerimize düşen vazifeleri yapmamız lazım. İnşallah bu duyarlılıkla, bu bilinçle hepimiz çalışacağız. Seçimlere az bir süre kaldı. Bunun için kalan zamanı çalışarak geçirirsek, seçim zamanı geldiğinde insanlarımızın kararları da netleşmiş olacak. 2023 seçimlerinde AK Parti yeni bir tarih yazacak. Çünkü biz durmadan çalışıyoruz. 20 yıldır AK Parti olarak çalışıyoruz. Seçimden seçime gezen bir partide değiliz. İnşallah bu süreci başarı ile atlatacağız. Seçimin akşamı sonuçlar açıklandığında anlımız ak, başımız dik olacağına inancım tam. O gün gönül rahatlığı ile mutlu ve huzurlu bir şekilde vazifemizi yapmış olmanın gururunu yaşayacağız. ” dedi.

Başaran: “AK Parti Balıkesir 2023 seçimlerine hazır”

AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantılarına her ay devam edeceklerini ve 2023 Seçimleri hedefine emin adımlarla yürüyeceklerinin altını çizen AK Parti İl BaşkanıEkrem Başaran, “AK Parti milletiyle birlikte, milletinin yanında olmaya devam edecek. Balıkesir Mitingimiz şunu göstermiştir ki; biz 2023 seçimlerine hazırız. İnşallah seçim günü geldiğinde tüm Türkiye ve Balıkesir'imizde sandıkları patlatacağız. Cumhurbaşkanımızı tekrar seçip, AK Parti'mizi tekrar iktidara taşıyacağız. Bunu bizler yapacağız. Çalışarak yapıyoruz ve yapacağız. Halkımıza bire bir dokunarak, onların gönüllerini alarak şimdiye kadar nasıl yaptıysak yine aynı şekilde yapacağız. AK Teşkilatlarımız 3 kademesiyle zaten sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Aralık ayı sonuna kadar da yaklaşık 150 kişilik “Yüz Yüze Üye Ziyaretlerimizi” ve Yeni Üye kazanma çalışmaları ile Sandık bazlı hane çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Hem Üye güncellemelerimizi yapmış, hem de yeni üyelerimizle tanışmış olacağız. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz” dedi.

Belgin Uygur: “Heyecanımız da, motivasyonumuz da çok yüksek”

AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran'ın ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Av. Belgin Uygur “Milletimizle birlikte olmaya devam edeceğiz” diyerek şu ifadelere yer verdi.

“Dün bende Karabük'teydim. Balıkesir'de de heyecan aynı, Karabük'te de heyecan aynı, Burdur'da da, Kütahya'da da, Denizli'de de aynı. Teşkilatlarımızdaki aynı heyecan, aynı motivasyon devam ediyor. Vatandaşlarımızın bizlere olan gönül bağı hiçbir zaman kopmadığı gibi bu süreç için de de artarak devam ediyor. Biz yeni Türkiye Yüzyılı diyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde 20 yıllık birikimle, bir muktesabatla adımlarımızı atıyoruz."

Ak Parti Balıkesir il teşkilatı tam kadro seçime hazır durumda

AK Parti İl Başkanlığı İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme toplantısında; Daha önce zikredilen tüm çalışmaların 20 ilçede tek tek ele alınarak değerlendirildiği, yeni hedeflerin belirlendiği, eksik yerlerin tamamlanması, mevcut çalışmaların sahada daha da yaygınlaştırılarak tüm muhataplarıyla Ak Partili üyeden Mahalle Başkanına, Yönetim Kurulu üyesinden İlçe Başkanlarına, Meclis üyesinden Belediye Başkanlarına ve Milletvekillerine kadar her AK Partilinin içinde bulunduğu, tam katılımlı çalışmayı yoğunlaştırarak devam ettirme konusunda tüm teşkilat bilgilendirildi. AK Parti İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısı tüm bu değerlendirmelerin ardından sona erdi.