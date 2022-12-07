Ekrem Başaran, Altıeylül ve Karesi İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran; Havran, Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Bigadiç ve Sındırgı İlçe Teşkilatlarına teşekkür ziyaretlerinin ardından babasının rahatsızlığı nedeniyle ara verdiği ziyaretlerine Altıeylül ve Karesi İlçe Teşkilatlarına ayrı ayrı ziyaretlerde bulundu. AK Parti Altıeylül İlçe Teşkilatı ile Abdülhamit Han Yaşam ve Gelişim Merkezi'nde, AK Parti Karesi Teşkilatı ile de Karesi Salih Tozan Kültür Merkezi'nde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingle ilgili teşekkür tablosunu hediye etti.

“Biz bu işe gönül verdik ve AK Parti 2023 seçimlerinde yine kazanacak”

2023 seçimlerine kadar teşkilatlar olarak yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Ekrem Başaran, Miting öncesi ve sonrası ile teşkilat içi Yüz yüze üye çalışmaları, Yeni Üye çalışmaları ve Sandık bazlı hane ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başaran konuşmasında; “Biz bu işe gönül verdik. Allah nasip ederse yeni Türkiye Yüzyılı'da 2023 hedefimize ulaşana kadar da devam edeceğiz. İlçe Teşkilatlarımızı niye ziyaret ediyoruz, açıkçası çok güzel bir hadise yaşadık. 8 Ekim Cumartesi günü Balıkesir'de Cumhurbaşkanımızı yüzümüzün akıyla ve coşkulu bir şekilde ağırladık. Miting hazırlıklarımızı, AK Parti Teşkilatlar olarak en ince ayrıntısına kadar hep birlikte değerlendirdik ve başarılı olduk. Cumhurbaşkanımız defalarca kez Balıkesir Mitinginden duyduğu memnuniyet her platformda dile getirdi. Bu durum teşkilatlar olarak bizi fazlasıyla memnun etti. Şimdi önemli olan şey şu. 2023 seçimlerine gidiyoruz ve az bir süre kaldı. Her çalışmamızın olumlu sonuçlarının olması için hep birlikte maksimum seviyede gayret göstereceğiz. Onun için de tüm teşkilatlar olarak planlı çalışacağız, disiplinli çalışacağız, sonuçları değerlendirip eksik kaldığımız yer varsa orayı tamamlayacağız. Yanlış yaptığımız bir yer varsa orayı düzelteceğiz.

Önemli olan, 2023'te seçim geldiğinde, onun akşamı veya ertesi günü bu mitingin ardından yaşadığımız mutluluğu, gönül rahatlığını yaşayabilelim. Cumhurbaşkanımız tekrar seçilmiş olsun. AK Parti milletvekilleri mecliste yeterli sayıya ulaşmış olsun. Türkiye'mizin geleceğinde, Türkiye Yüzyılı'nda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yürümesi noktasında gereken yatırımları da yapabilelim. Elhamdülillah miting bu noktada bizim için hem çalışma imkanı, hem de çalışırken yaptığımız işlerin sağlıklı yürümesini görmek açısından çok büyük bir kazanım oldu. Güzel bir çalışma neticesinde mitingimizi gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızı Balıkesir'imize yakışan, yaraşır bir şekilde; hem AK Teşkilatlar olarak, hem de Balıkesirliler olarak karşıladık, ağırladık ve hasretimizi giderdik. Bunda herkesin alın teri, emeği var. Ben hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu ziyaretlerimizi de teşekkür ziyareti adı altında yapıyoruz. Bugüne anı olsun diye teşkilatımıza bir tablo hediye ediyoruz. Bu konuda sizlere, sizler nezdinde de tüm teşkilat mensuplarımıza, hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Yüz yüze üye ziyareti ve yeni üye çalışmaları” aralıksız devam ediyor

AK Parti Balıkesir Teşkilatı olarak 150 bini aşan üyemizi “Yüz Yüze Ziyaret” programı çerçevesinde ziyaret ettiklerinin altını çizen AK Parti İl Başkanı Başaran, konuşmasını şöyle devam etti.

“Tabi bu vesile ile Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımızın bizlere duyurduğu ‘Yüz yüze üyelerimizi ziyaret' ederek görüşme programız devam ediyor ve bu ayın sonuna kadar bitireceğiz inşallah. Tüm ilçe Teşkilatlarımız bu konuda dolu dolu çok yoğun bir çalışmayla tüm üyelerimizi ziyaret edip yüz yüze görüşmelerimizi yapıyor. Teşkilat mensuplarımızın 3 kademesi, mahalle başkanlarımız, sandık başkanlarımız, yedek ve asil yönetimlerimizle bütün üyelerimizi yönelik tek tek ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah ziyaret edilmedik hiç kimse kalmayacak. Esas olan, aslolan şu. Ziyaretlerimizdeki ana amacımız üyelerimizle kucaklaşmak. 2023 hedefimize gönüllerimizi bir ederek yürümek. Bu çalışma yapılırken, yeni üye noktasında da üyelerimizin referanslarını alıyoruz ve bu konuda da çalışmamızı yapıyoruz. Aralık ayı sonunda tüm ilçelerimizde, tüm üyelerimizi ziyaret etmiş ve yeni üye kayıtlarımızı yapmış olacağız. İl Başkanlığımız ve İlçe Teşkilatlarımızın koordinasyonun da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde üyelerimizi dinleyerek, onların önerilerini ve eleştirilerini dikkate alarak, çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. Böylece çok daha güçlü, çok daha etkin bir teşkilat yapısına kavuşmuş olacağız. Birlikte hem rahmet vardır, hem bereket vardır. İnşallah 2023 seçimlerine güçlü bir şekilde hazırlanıp, Cumhurbaşkanımızı tekrar seçeceğiz, partimizi tekrar iktidar yapacağız. Sahada her an varlığımızı hissettireceğiz. Hepimizin, Cumhurbaşkanımızın bir vekili olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğimize ben inanıyorum. Bu gece buraya geldiğiniz için ben tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti İl Başkanı Başaran'ın ilçe ziyaretlerine; İl Kadın Kolları Başkanı Meral Cengiz, İl Gençlik Kolları Başkanı, İl Yönetimi, İlçe Koordinatörleri, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Altıeylül İlçe Başkanı Ömer Munis, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve Mahalle Başkanları ile Belediye Meclis Üyeleri katıldı.