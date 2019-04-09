AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp Ayvalık halkına teşekkür etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'na duyulan güven nedeniyle Ayvalık halkına teşekkür etti.

Başkan Kayaalp yaptığı açıklamada, AK Parti ile MHP'nin ortak adayı olan Nazmi Başaran ile özellikle de Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz için yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını hatırlatarak, “Ancak Ayvalık'ta değerli adayımız Nazmi Başaran'ın daha önce Balıkesir Merkez de MHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmıştı. Sonrasındaki süreçte ise Cumhur İttifakı'nın Balıkesir'deki ortak adayı olarak Yücel Yılmaz kardeşimizin aday gösterilmesinin ardından Sayın Başaran Ayvalık Belediyesi'ne belediye başkan adayı olarak belirlenmişti. Gerçekten de bilge kişiliği ve deneyimli yöneticiliği ile Sayın Başaran Ayvalık'ta Cumhur İttifakı'na yakışan bir belediye başkan adayıydı. Ama seçim sürecin de elimizden gelen tüm çabayı gösterdiğimiz halde Ayvalık'ta Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakımıza kazandıramadık. Bunun üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Ama bizim tek tesellimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda değerli kardeşimiz Yücel Yılmaz'ın başarısı oldu.”dedi.

Ayvalık'ta seçmenin yerel seçimlerde partiden çok, adayın şahsını gözettiğine ilişkin bir anlayışın hüküm sürdüğünü hatırlatan Hakan Kayaalp, “Sanırım bu anlayışın yanı sıra Cumhur İttifakımızın adayı Nazmi Başaran'ı lansman süresinin de seçim takviminin dar olması nedeniyle halkımıza tam olarak tanıtamadık. Ayrıca Ayvalık'ın farklı siyasi yapısı nedeniyle Millet İttifakı'nın adayı ile yine CHP'nin içinden çıkan bir adayın arasında gerçekleşen rekabet de bizim Ayvalık'ta hedeflediğimiz oy oranına ulaşmamıza engel oldu. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen Nazmi Başaran aldığı 8 bin 627 oy ile Ayvalık'ta üçüncü olmayı başardı.” ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için Ayvalık'ta aldığı oyların belirleyici olduğunu savunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, “Biz AK Parti İlçe Teşkilatı olarak Ayvalık'ta Cumhur İttifakının belediye başkanlığını kaybederken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ise Ayvalık'tan beklentimizin üzerinde oy aldık. Öyle ki; aldığımız yüzde 34 oranındaki oy Büyükşehir adayımız Yücel Yılmaz'ın seçimleri kazanmasında çok büyük bir etken oldu. Hatta rakibimiz olan Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Ok bile, Ayvalık'tan 40 bin civarında oy almayı beklerken, teşkilatımızın yoğun çalışmaları sayesinde rakibimizin 23 bin oyda kalmasını sağladık. AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı olarak ilçe halkımıza; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen adayımız Yücel Yılmaz'a gösterdiği büyük teveccüh nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz ” diye konuştu.