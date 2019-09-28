AK Parti İlçe Başkanı Kayaalp'ten Engelliler Şenliği'ndeki protokol karmaşasına sert tepki

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen 27. Ayvalık Engelliler Şenliği'nde yaşanılan protokol karmaşasına AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp'ten sert tepki geldi.

Türkiye'de 27 yıldır sadece Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Engelliler Şenliği'ne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katılması sebebiyle çok ciddi bir protokol meselesinin ortaya çıktığına işaret eden Başkan Hakan Kayaalp, “Herkesin kalbî duygularıyla katıldığı bu organizasyonu düzenleyenler ne yazık ki sınıfta kalmışlardır” dedi.

Engelliler Şenliği'nin açılış serenomisinde yaşanılan sıkıntının her şeyden önce Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni temsil eden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da can güvenliğini tehlikeye attığını savunan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, “Tören alanında kimin nerede oturacağı belirlenmemiş, kimin elinin kimin cebinde olduğu belli olmayan bir organizasyonda tam bir kargaşa yaşadık. Bakanın yanında olması gereken milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanımız saçma sapan bölümlere oturtuldu. Biz ev sahiplerine ise oturulacak yer bile gösterilmedi. Engelli çocuklar ve aileleri yaşanılan karmaşada sıkışmak tehlikesi yaşadılar. Hatta gölgeliklerin bile konulduğu yerler yanlış noktalardaydı. Ben böylesi saçmalıklar silsilesiyle dolu bir organizasyon şimdiye kadar görmedim” ifadelerini kullandı.

Hakan Kayaalp, tek dileğinin Ayvalık'ta bundan sonra yapılacak organizasyonlarda tertip heyetinin biraz daha dikkatli ve protokol kurallarına uygun hareket etmesi olduğunu sözlerine ekledi.