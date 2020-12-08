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AK Parti ilçe başkanı ve gençlik kolları başkanı korona virüse yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Gündoğdu’nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan ve Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Gündoğdu'nun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.


Bandırma AK Parti'de korona virüs şoku yaşanıyor. AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın ve Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Gündoğdu'nun yapılan PCR testlerinde korona virüs pozitif çıktığı ve her iki Başkanın da genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altında oldukları öğrenildi.

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