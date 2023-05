AK Parti iş dünyası ile bir araya geldi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nın organizasyonu ile Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda iş dünyasına hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, SİHA'larla, Karadeniz gazı ile ve Gabar'daki petrol ile Türkiye'yi daha iyi yerlere getirmek için gayret göstereceklerini söyledi.

Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir Sanayi Odası üyeleri, AK Parti teşkilatı ile bir araya geldi. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, "Tabii önümüzde 14 Mayıs yani önemli bir eşik var. Ülkemizin inşallah bir 5 yıl daha kim yöneteceğine milletimiz karar verecek. Bu noktada da bizler AK Parti olarak '21 senedir yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır' diyoruz. Birçok sıkıntıyı hep beraber aşa aşa geldik. Sizler hayatın içerisinde, üretimin içerisindesiniz. Bankada parayı bir kenara koyup çalıştırarak değil de fiili olarak her türlü imkanı insanımızı çalıştırarak, zora talip olarak ekonomiye katkıda bulunan insanlarsınız. Ticari hayata katkıda bulunan insanlarsınız. Milletimizin birebir hayatına dokunan ve onların evlerine alın teriyle kazandıkları helal paraları götürmelerini sağlayan insanlarsınız açıkçası. Bizler de AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana imkanlarımız ölçüsünde elimizden geldiği kadar sanayicilerimizi ve bu noktadaki üreticilerimizi her türlü faaliyetle desteklemeye çalıştık. 2018'de kur dalgalanmasıyla başlayan 2021'de tüm dünyayı saran ve yaklaşık 2 yıl esir alan pandemi dönemi, arkasından maalesef işte Rusya Ukrayna Savaşı, arkasından deprem gibi bir sürü olumsuzluğun üst üste gelmesi zor olan şartların biraz daha zorlaşmasını, yaptığımız kolaylaştırma çabalarını kısmen akamete uğramasına sebep oldu. Millet olarak da üretici, sanayici olarak da yaşamlarımızın çalışma hayatlarımızın zorlaşmasına sebep olan sıkıntılardı. Ama tabii insan hayatında her dönem aynı olmuyor. İyi dönemlerimiz de oluyor, sıkıntılı dönemlerimiz de oluyor. Önemli olan bu sıkıntıları çözmeye yönelik iradenin olması. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaklaşık 20 senedir bunu bir amaç, istikamet hedef olarak gördük ve yapmaya çalıştık" dedi.

Başkan Başaran sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'un geldiği zaman Eximbank'ın Balıkesir'e gelmesiyle ilgili bir müjdeyi onlarla paylaşmıştık. Geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz haftalarda bu gerçekleşti. İhracatçılarımıza yönelik kredi imkanları ile rahatladık. İşte organize sanayi bölgemizin problemlerinin giderilmesiyle ilgili hemen hemen her konuda tüm vekillerimizle sıkıntıları gidermeye çalıştık. Gümrük binamızı yaptık. Balıkesir'de artık ihracatçı şehrinde organize sanayi bölgesinde malını gümrükleyip gönderme imkanına sahip olmuş oldu. İnşallah bunları da yapmaya devam edeceğiz"

Belgin Uygur: "Togg 60 yıllık rüyamızdı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, sanayicilere ve iş dünyasına yaptığı konuşmada 'Türkiye Yüzyılı' sürecine değindi. Uygur, "İnşallah bundan sonraki süreçte yine biz beraberiz. Elimizden geldiği sürece bu görevler bizde olduğu sürece o gayreti sözünü buradan verebiliriz. Türkiye bir seçim yaşayacak. Hemen yine Balıkesir'den başlamak istiyorum. Gerçekten hiçbir vatandaşımızı, ne Türkiye'de ne dünyanın hiçbir yerinde hiçbir vatandaşımızı sağlık anlamında herhangi bir mağduriyet yaşamasına fırsat vermedik. Afetlerle, doğal afetlerle gerçekten mücadele ettik. Hem o Karadeniz'deki, Akdeniz'deki sel felaketleri, hem yangın günlerce süren. Hem Malatya, Elazığ, İzmir depremleri bu noktada da yine iş yerleri hasar gören vatandaşlarımız, işletmelerimiz oldu, evleri yanan vatandaşlarımız oldu. Evleri yıkılan vatandaşlarımız oldu. Biz işte referanslarımız bu noktada elhamdülillah güçlü. Hızlı bir şekilde bu vatandaşlarımızın da mağduriyetini giderecek maddi tedbirlerin hepsi alındı. Evi yıkılanların evleri yapıldı teslim edildi. İş yeri zarar görenlerin zararı çok kısa süre içerisinde giderildi. Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılına heybemiz dolu bir şekilde giriyoruz. İşte Togg'umuz 60 yıllık rüyamızdı. Balıkesir sokaklarında bütün Türkiye'nin sokaklarında, caddelerinde dolaşmaya başladı. Bandırma'daki bor tesisimiz faaliyete girdi. Türkiye ekonomimiz büyüyerek bu süreci atlattı, geçirdi. En azından işte o çarkların dönmesini sağlamış olduk. Bu noktada Cumhurbaşkanımız 'Vatandaşımızın hiçbir kesimini mağdur etmeyip enflasyona emzirmeyeceğiz' dedi. Savunma sanayindeki yatırımlarımızdan, SİHA'larımızdan, Karadeniz'deki doğal gazımızdan, Gabar'daki petrolümüzden elde etmiş olduğunuz katma değerle Türkiye'mizi inşallah daha iyi yerlere getirmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Türkiye'ye bir yol ayrımında biz hep ifade ediyorduk. Teşkilatlarımızda da hep ifade ederiz aslında. Bu seçim çok önemli diye her seçimde söyleriz. Bu seçim çok önemli. Milletimizin ben sağduyusuna her zaman güvendim. Milletimiz her dönemeçte, her kritik yol ayrımında, o sağduyulu, feraseti hep gösterdi. Milletimizin en doğru değerlendirmeyi yapacağına inanıyorum. Yine o her zamanki sağduyusuyla, ferasetiyle, basiretiyle yine güçlü ve büyük Türkiye'den yana. Türkiye'mize, milletimize hem Balıkesir'imize hem Balıkesirli hemşehrilerimize sizleri, siz değerli iş insanlarımıza, sanayicilerimize, üreticimize, çiftçimize destek olma noktasında elimizden gelen gayreti çalışmayı inşallah göstereceğiz" dedi.

Toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Balıkesir'in ekonomik verileri ile belediyenin yatırımları hususunda bilgilendirmede bulundu. Borsa ve sanayi odası başkanları ise davet için teşekkürlerini iletti.