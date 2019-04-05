AK Parti MKYK Üyesi Subaşı Rekor Başkanı Tebrik Etti

AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı kutlama ziyaretlerine Dursunbey'den başladı. Subaşı Türkiye ortalamasının üzerinde oy alarak rekor kıran Dursunbeylilere teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur ittifakına yüzde 70 oranla oy veren ve bölgede bir rekora imza atan Dursunbey'e AK Parti MKYK üyesi ve Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı makamında ziyaret eden Subaşı Başkan Bahçavan ve meclis üyelerini kutladı.

Seçim sonrası ilk tebrik ve değerlendireme ziyaretini Dursunbey'e gerçekleştiren Subaşı, yüzde 70 ile Türkiye ortalamasının üzerine çıkan Dursunbey'e minnettar olduklarını belirtti. Subaşı Dursunbey'in Balıkesir'in yüz akı olduğunu hem Büyükşehir hem de İlçe Belediyesinde yüzde 70'lik oranla Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığını söyledi. Kendilerinden gönül desteğini esirgemeyen tüm seçmenlere teşekkür eden Subaşı, yeni çalışma döneminde Ramazan Bahçavan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Dursunbey'e güzel hizmetler kazandıracaklarını söyledi. Bu sonuçlardan da milletvekilleri olarak ders çıkardıklarını ifade eden Subaşı; “Dursunbey'in yıllardan beri bazı talepleri vardı. Bu talepler seçimlerde karşımıza geldi. Bize bu kadar güzel oy desteği ile destek veren sevgili hemşehrilerimize o talepler noktasında elimizden geleni yapmaya çalışacağız. O taleplerden birisi Yol birisi de Doğalgaz talebi. İnşallah dört sene kadar önümüzde seçim yok. Bu çalışma döneminde bu talepleri Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz, hükümet ve iktidar olarak gerçekleştirmeye çalışacağız. Dursunbey bizi memnun etti. Allah'ta tüm Dursunbeylileri memnun etsin. Teşekkür ediyorum Dursunbeyli hemşehrilerimize” dedi.